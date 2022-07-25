足球熱話｜暖男爸爸侯克準備大禮　3大巨星齊賀兒子生日

小朋友十分重視生日禮物，巴西老將侯克向兒子們送上一份世界級的禮物，必定令他們畢生難忘，兩名兒子隨即「親親Daddy」，場面溫馨。



育有4名子女的侯克，日前適逢兩名兒子12及14歲的生日，他們並非要求實質禮物，而是驚喜，所以這名巴西老將就精心準備一份驚喜大禮。

侯克一家，樂也融融。（侯克Instagram截圖）

侯克捕捉兩名兒子收禮物的反應，並把短片上載至社交網站。侯克為兩名兒子準備一條短片，包括尼馬﹑美斯及C朗拿度恭賀「小侯克」生日快樂，兩名兒子甚為感動，看畢影片後隨擁抱父親，一切盡在不言中。侯克表示兩名兒子也是球迷，沒有事情比收到超級球星的祝福更高興，同時感激3人的付出。

侯克化身「暖男爸爸」，為兒子們準備驚喜，不知道來年如何超越這份禮物。侯克大仔手持有足球的蛋糕，與弟弟一同慶祝，4名子女一同入鏡，場面溫馨。

侯克「暖男爸爸」的另一面，卻有着十分複雜的關係，事關他的現任妻子正是前妻的姪女，兩人更在今年4月誕下女兒。

侯克與前妻Iran Angelo在2019年7月離婚，結束12年的關係。離婚幾個月後，侯克同年年底被揭發跟Iran Angelo的姪女Camila Angelo拍拖，之後兩人更加在2020年3月結婚。侯克曾強調，他跟前妻Iran Angelo離婚前，並未跟Camila Angelo發展。

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侯克與現任妻子今年4月誕下女兒。（侯克Instagram截圖）

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