港甲︱和富大埔奪聯賽盃　前助教回歸領軍戰港超　深水埗同升班

兩支下季確認升班的地區球隊深水埗跟和富大埔，周日（10日）於甲組聯賽盃決一高下，最終大埔憑前港超兵陳港斌梅開二度反敗為勝。



深水埗跟和富大埔合演的甲組聯賽盃決賽，縱跟升班資格無關，仍吸引約600名球迷到九龍灣公園足球場入場，部份人更圍繞球場邊線觀賽，好不熱鬧。

深水埗由梁星耀先入一球，大埔卻有司職後衛的陳港斌梅開二度反勝，以2：1贏波，是繼2018/19年球季高舉港超聯冠軍後，相隔3年再奪錦標。

和富大埔贏得今季甲組聯賽盃冠軍。（袁志浩攝）

曾效力太陽飛馬及冠忠南區的陳港斌笑言，自己征戰港超多季，在盃賽決賽通常只做配角，今日終一嚐主角滋味，「今日終於係我，好開心，想不到自己入兩球。」大埔早前已確認來季再戰港超，惟現時擔任足球教練的陳港斌，稱仍需時間考慮是否隨隊升班。

陳港斌在決賽梅開二度，肋大埔反勝。（袁志浩攝）

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大埔足球會主席林奕權。（袁志浩攝）

大埔足球會主席林奕權透露，下季球隊班費約800萬，並宣布改由前大埔助教李恆匯「坐正」執掌教鞭。秘書長陳平就指，球隊組軍進度約6成，會簽下一前一後的巴西外援，並獲安基斯、史建威等資深球員留隊，帶領原有的年青球員角逐港超。

大埔新主帥李恆匯亦有入場。（袁志浩攝）

至於另一區隊深水埗，早前曾承諾若於聯賽盃奪冠，肯定會升班。主教練高俊基稱，即使最終球隊輸波，但已獲體育會主席答允參戰來季港超。「初步計劃用低預算去做，希望尋找500萬資金，主席也分咐一定準時出足糧。」

深水埗主教練高俊基。（袁志浩攝）

高俊基又表示，下季會繼續由自己跟潘文迪組成教練團，球員方面，亦有至少數名有超聯經驗的球員會留隊。

他強調球隊定會爭取以深水埗運動場作主場，踢出地區凝聚力，「會向區議會申請資助、擺攤位，讓更多本區居民知道有主場比賽。也想有更多人知道深水埗培養小將，助低組別球員尋夢。」