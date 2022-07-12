傑志羅致前東方主力　7月尾赴韓集訓備戰亞冠：不想踢一場就回港

歷史性晉身亞冠盃淘汰賽階段的傑志，已開操為8月19日鬥泰國巴吞聯的16強賽事作準備，球會今日公布簽入前東方龍獅球員米基爾及艾華度，也羅致左閘佐敦布朗補充兵力。



「藍鳥」今夏先後有謝家強、陳肇鈞、朴俊炯、加維蘭、蘇沙、唐建文等離隊，左閘陳晉一亦赴西班牙試腳，終羅致前東方中場米基爾、後衛艾華度及曾效力晉峰的左閘佐敦布朗。

繼續帶領球隊的主教練朱志光認為，雖然陣容變化不少，但這正符合其口中的「足球奧秘」，「一班球員踢出成績後，如果一成不變，繼續踢兩三年，結果一定失敗。有變化的話結果或是好是壞，但至少有新鮮感，總比固有11個球員互相依賴的情況好。」

從東方轉投的艾華度指會享受在傑志的每個時刻。（袁志浩攝）

米基爾對加盟傑志感到高興，稱會盡全力爭取正選位置。（袁志浩攝）

來自巴西的米基爾剛為東方出戰亞協盃分組賽，朱志光指他活動範圍廣，能配合其他外援，踢法適合傑志。至於33歲的艾華度上季受傷患所困，暫會以外援身份註冊，預計短期內取得香港特區護照。朱志光認為，艾華度在港多年，對本地足球有一定了解，加上身高優勢，可填補後防空缺。

而28歲的佐敦布朗，則是傑志針對左後衛位置兵力的收購，料會以本地球員身分在8月初歸隊，惟不會隨隊參戰亞冠。朱志光評價這位新援：「他是純左腳的出擊型後衛，後上時機準確、出波急勁，相信丹恩奴域會喜歡他的傳送。」

傑志前鋒安永佳預計會於周四開始轉跟港足操練，並隨隊到日本參與東亞錦標賽，之後直接飛往韓國會合傑志大軍。（袁志浩攝）

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另外，「藍鳥」青訓畢頓、顏卓彬跟賓紀文再度回歸，亦邀請舊將費蘭度、中德混血兒周緣德，和年青入籍門將 Leonardo Costa隨隊操練；陣中部份球員如何振廷，就或會外借冠忠南區，以增加上陣機會。朱志光聲稱，球隊組軍已將近完成，但不排除還有變動，「視乎費蘭度訓練情況如何，他曾受傷，是否值得投資，交由管理層及醫生決定。」

傑志射手丹恩奴域、外援巴爾拿、明加索夫、查理史葛、基爾頓、艾力士、丹尼、羅拔圖及黃洋等都已歸隊，惟今日未有隨大隊進行有球操練，僅於健身室作恢復及肌力訓練，避免球員急於操起狀態而受傷。

傑志射手丹恩奴域已歸隊，但今天未有作有球練習。（袁志浩攝）

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7月下旬赴韓集訓 約戰當地球隊友賽

「藍鳥」暫定於今月26日晚上赴韓國集訓，期間分別跟楊州FC、首爾依戀、高陽KH，及韓職FC 首爾與仁川聯友賽。而入選港足東亞錦標賽初選的安永佳、鄭展龍、趙聡悟、保羅、杜馬思和曾以行，將於今周四改隨港隊訓練，若他們順利入圍決選，就會在7月29日完成比賽後，直接從日本飛往韓國與球隊會合。

朱志光透露，在陳晉一外流西班牙試腳下，左閘位置會由復出的丹尼擔任，「他有一定經驗，而因為怕他有什麼事，我們沒有放羅梓到港隊。」

他又表示，由於巴爾拿於亞冠16強停賽，或改起用羅拔圖任防中，而丹恩奴域仍會是球隊重心，「他是否在最弗的狀態，都會有牽制作用。分組賽時正是敵隊集中分析他、作針對性部署，變相『放生』了羅梓跟艾力士。」

朱志光新一季繼續帶領傑志出戰各項賽事。（袁志浩攝）

伍健談傑志兩大長遠方向

傑志會長伍健則指，亞冠水平沒有弱隊，但強調球隊目標「肯定不是踢一場就回港」，「管理層、教練跟球員能做的都做好，盡力就已經可以。」

他把目光放得更遠，希望球隊來季奪得2023亞冠盃分組賽資格，「屆時才是真的考功夫，因外援限制更改至「5+1」（5名外援+1名亞援），找到優秀外援，加上少量好本地球員，能走到哪一個階段是未知數，今季先拿經驗吧。」

另一方面，傑志的醫務中心跟營養餐廳正式投入營運，為球員提供支援。伍健稱若扣除以上兩者的開支，只計算一隊洗費，預計新季班費跟去年相近、約2000多萬港元。

他又透露，球會另一方向是希望輸出球員，而陳晉一正是首個例子，「傑志投資在他身上，想有球員外流真正的職業聯賽，而不是青年聯賽，期望他能達到水準，生生性性。」