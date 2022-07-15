港超聯︱理文新援立花稜也IG自貼球王片 陳曉明：能增加進攻變化
撰文：袁志浩
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港超球會理文繼早前羅致前東方龍獅翼鋒艾華頓及黃威後，今日再公布兩名新球員，包括以外援身份加盟的日本籍左閘立花稜也（Ryoya Tachibana）及港隊中堅馮慶燁。
26歲的立花稜也6年前於黑山乙組足球聯賽出道，並在2018/19年球季轉投當地頂級聯賽球隊帕度華青年足球會，一直有穩定出場機會。
從立花稜也於個人社交網站上載的短片所見，他除了有攔截能力，出擊力也不錯，職業生涯165場賽事中取得9入球及3助攻。
立花稜也的球王片：
理文主帥陳曉明表示，立花稜也身為亞洲球員，卻能在歐洲聯賽立足，相信他有一定能力，「他絕對能應付香港不同球員的進攻，我們期望他能增強球隊的左右平衡和進攻上的變化。」
立花稜也已完成隔離，並將穿起4號球衣，他稱：「理文擁有優秀的教練跟球員，並提供完善的訓練環境，希望我的加盟可以幫助球隊贏得冠軍！」
至於29歲的馮慶燁，2018/19年球季曾協助和富大埔奪得港超聯冠軍，並入選香港足球明星選舉的「最佳十一人」；他之後轉投東方，亦贏過菁英盃冠軍。馮慶燁更是港足成員之一，上月隨隊到印度出戰亞洲盃外圍賽，助港隊晉級決賽周；並有份入圍東亞錦標賽初選名單。
陳曉明讚揚馮慶燁是香港本地優秀中堅之一，「他防守對抗性強，可增加球隊戰術和陣式的彈性。」馮慶燁則道：「很開心可以加盟理文，期待在新一季與教練、隊友一起奮鬥，我會盡自己所能幫助球隊，期望在新球季力創佳績。」
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