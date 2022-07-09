港足︱傑志陳晉一獲邀到西班牙試腳　潛在新東家跟艾馬利有關

傑志球員陳晉一獲西班牙第三級別球會皇家伊倫聯（Real Unión）邀請試腳，若成功便有機會外流當地一年。



傑志今日公布，陣中19歲球員陳晉一將於下周日（10日）啟程前往西班牙，到西班牙第三級別聯賽（Primera División RFEF）球會皇家伊倫聯試腳。

傑志透露，陳晉一飛抵西班牙後，會參與球隊於下周三（13日）展開的季前集訓，若試腳成功，便會以借將身份隨新球會出戰，為期一年。

陳晉一於剛過去的亞冠分組賽中全數正選上陣。（資料圖片／袁志浩攝）

皇家伊倫聯於1915年成立，至今已有107年歷史，是西甲聯賽的創始成員之一；球隊主場位於西班牙中北部巴斯克地區的伊倫市。值得一提，現執掌西甲維拉利爾的「歐霸之王」艾馬利，正是皇家伊倫聯的持有人，其祖父跟父親都曾為該球會效力。

陳晉一試腳的皇家伊倫聯，由艾馬利持有。（Getty Images）

陳晉一表示，試腳時會盡全力在教練團面前留下好印象，「我現在只有19歲，但出道短短不足四年，已得到比其他人多的機會，感謝球會、教練、贊助商的幫助。」

傑志主教練朱志光則期望，陳晉一可成功留在西班牙發展，「如果他之後能在當地，甚至歐洲其他地方落班，我們都願意支持。同時球會希望陳晉一外流成功，鼓勵其他年青球員訂立目標。」

陳晉一是港足未來希望。（資料圖片／袁志浩攝）

陳晉一跟另外兩名傑志小將曾以行與陳傲軒，早前曾參與前「藍鳥」主教練甘巴爾統籌的「全球青年精英足球計劃」，5月完成亞冠盃賽事後，到西班牙安普斯特市的伊比利高水平體育中心接受特訓，並隨當地不同球隊訓練約半個月，最終獲得到西班牙試腳的機會。

另外，由於陳晉一去年因違反亞洲足協U23亞洲盃外圍賽分組賽日本賽區之防疫措施及相關指引，並違反港隊球員的行為與道德守則，正被暫停港隊資格1年，因此他現時不會獲港足徵召，毋須從海外歸隊集訓。