英超｜坦赫格表明馬古尼續任隊長　首次開腔回應C朗離隊傳聞

曼聯新帥坦赫格今日（11日）下午在曼谷出席季前賽記者會，回應C朗拿度去留以及哈利馬古尼隊長之位等問題。他宣布馬古尼會繼續出任曼聯隊長，並強調C朗在他的計劃當中，這位葡萄牙球星是非賣品。



坦赫格在泰國的記者會上回應C朗及哈利馬古尼的問題。（Getty Images）

曼聯正在訪問泰國，周二晚將友賽利物浦。外界焦點是C朗的離隊風波，C朗請假逾一星期，缺席開操，未有跟大隊訪泰，並盛傳他希望離隊。面對記者對C朗去留的提問，坦赫格說：「他不在這裏，因為要處理個人問題。我們今季的計劃是包括C朗的，我期待跟他合作。」

C朗原定上周一歸隊開操，但已經請假超過一星期。（Getty Images）

被問到C朗沒有沒向他提出離隊，坦赫格說：「他沒有告訴我。我有看到報道，但正如我所說，C朗是非賣品，他在我們的計劃當中，我們希望一起取得成功。」這名前阿積士教練表示，他跟C朗談過，對話氣氛良好，他說：「在風波之前，我跟他談過，是一次良好的對話。」

曼聯隊長哈利馬古尼上季表現低迷，有傳其隊長之位不保，今日坦赫格宣布馬古尼續任隊長。他說：「哈利馬古尼是隊長，他有資歷，取得很多成就，所以我沒有懷疑這個問題。」

馬古尼在新球季繼續擔任曼聯隊長。（Getty Images）

盛傳坦赫格要求曼聯全力簽入其舊部、巴塞隆拿中場法蘭基迪莊，對於坦赫格回應：「無可置疑，我們正尋找新的中場球員，還有進攻線的新球員。我從來不會談論非曼聯球員、其他球會的球員，所以我不能告訴你任何東西。」

曼聯今夏暫時只簽入了一名新兵，從飛燕諾羅致荷蘭左閘杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia）。坦赫格說：「他擁有現代後衛的特質，防守非常好，很難被擊倒，而且進攻都很好。」