英超｜C朗拿度繼續請假缺席亞洲之行 曼聯一句說話再宣示主權
撰文：趙子晉
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C朗拿度繼續成為曼聯「失蹤人口」，開操數日依然未見蹤影。亞洲之行在即，曼聯方面宣布C朗不會隨隊，並再度宣示主權。
C朗拿度以處理個人及家庭事務為由，向曼聯請假，球隊周一（4日）開操至今未曾現身卡靈頓。
曼聯在英國時間周五（8日）將出發赴泰國，展開亞洲之行，為新球季作好準備。究竟37歲的C朗拿度會否隨隊東來？曼聯發言人確認C朗不會隨隊：「C朗拿度並不在亞洲之行的大軍名單中，他需要更多時間處理家庭事務。」
操練無影，加上季前熱身賽亦不隨隊，C朗離隊的風聲必定再升溫，曼聯方面早已料到這一點，再度「宣示主權」，「C朗與曼聯仍然有一季合約，他是非賣品。」
曼聯今次亞洲之行先往泰國曼谷，與利物浦上演「雙紅會」，其後再赴澳洲，在墨爾本與東道主墨爾本勝利及水晶宮交手，最後一站將會在珀斯鬥阿士東維拉，結束亞洲之旅。
曼聯季前熱身賽：
7月12日：對利物浦
7月15日：對墨爾本勝利
7月19日：對水晶宮
7月23日：對阿士東維拉
7月30日：對馬德里體育會
7月31日：對華歷簡奴
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