轉會專題︱高價回巢難有好結果　細數回母會大牌球星下場

任何球員或多或少都會對曾經效力球會有一定情意結，尤其青訓出身的母會，離隊後由無名小子幾經掙扎當上大牌球星，載譽重返昔日出身地，卻不一定有好結果——保羅普巴正是人辦。

今個夏天，普巴再次離開曼聯，盧卡古再度跟車路士分別，連深愛曼聯的C朗拿度也要求離隊，短短日子內從「愛．回家」到當愛變成往事，又是什麼一回事？



普巴已離隊，C朗拿度同樣要求離開曼聯。（Getty Images）

1. 高價歸隊 難有好下場——例子：普巴、盧卡古

普巴回曼聯，盧卡古重返車路士，均被視為經典失敗收購例子。二人成名後載譽重返少年時期效力的母會，卻未能交出預期中的表現，說穿了其實就是天價轉會費引伸出來的期望落差。很簡單，假設他們只是以2000萬或3000萬英鎊身價加盟，大家還會覺得普巴和盧卡古這麼差嗎？

2016年8月，普巴以8930萬英鎊（1.05億歐元）轉會費重返曼聯，打破當時轉會費世界紀錄。6年來為曼聯226次上陣，攻入39球，他不是沒有過好表現，靈光一閃的傳球令球迷驚歎，只是水平飄忽不定，無法長期維持。他說紅魔「年年換教練」令他覺得很困難，「然後有好一些傷患，還有心理方面的東西，有時比賽有時不讓你失去比賽節奏。」

重返祖雲達斯，普巴說：「很開心我回家了」。（Twitter）

祖雲達斯才是我家

「教練、球隊、位置，每樣事情都有一點，所有事情也對我有一點阻礙。」普巴拒絕留在曼聯，自由身返回祖雲達斯，毫不介意人工大減一半不止，高呼：「好像從未離開一樣」、「很開心我回家了」。現在祖雲達斯才是他的家，有曼聯球迷拿紅魔戰衣給他簽名，被他當場拒絕。

盧卡古高價重返車路士，表現令人失望。（Getty Images）

盧卡古2011年首次加盟車路士時還是個18歲少年，轉會費約1000萬英鎊，兩度外借後2014年被賣到愛華頓，身價已升到2800萬英鎊。之後經歷在曼聯的失意，轉戰意甲在國際米蘭重生，2021年以9750萬英鎊的球會紀錄轉會費再度「上車」。

車路士剛剛贏完歐聯，收購盧卡古正是希望再次大展拳腳，他季初確實亮眼，然而很快便被失望和沮喪取代。他在意甲的過人身體素質和速度，在英超發揮不到出來，聯賽26次上陣只入8球，全季44次上陣入15球，表現在預期水準之下。他與領隊杜慈關係「相見如冰」，季尾已希望離隊。

盧卡古以一句歌詞激嬲車路士球迷。（Instagram）

一句話激嬲車迷

礙於高人工和身價，根本無球隊願意接收。他扭盡六壬之下，終獲國米願意借用，嚴格上仍是車路士球員身份，他竟在Instagram引用《Scorpio》以下一句歌詞來形容離開藍軍心情："I'ma show you how easy it is to cut ties, no more tries (gone). " （我將會向你展示斷絕聯絡是如何容易，我不會再嘗試。走人。）一句話得罪全體車路士球迷。

一年前重返車路士前，他形容那是：「我一生中最重大的機會，在生涯這個階段，這是一個我夢寐以求的發展機會。」可惜他沒有把握和珍惜這個機會，一年後夢想幻滅，事業未能再上層樓，逃回意甲。

車路士一向人來人往，球員快來快去，問題是盧卡古價錢太高放不走，所以說，一切也是高轉會費延伸下來的禍。

C朗重返曼聯一季，沮喪時刻比得意的多。（Getty Images）

2. 載譽重臨 難以超越上一次——例子：C朗、費蘭度托利斯、科拿、亨利、杜奧巴、卡卡、舒夫真高

不少球星也會在生涯後期重返母會或成名地，C朗拿度返回曼聯就是最佳例子。葡萄牙巨星昔日在傳奇領隊費格遜教導下，一步步成為頂級球星，帶領紅魔鬼再奪歐聯後轉投皇家馬德里，登上事業頂峰和歷來最佳球星之一地位。他時常感念費Sir和曼聯恩情，眼見球隊落難，上季以「救世主」姿態重返奧脫福。

可惜一切不似預期，他仍具級數並保持一定入球量，同時顯然高峰已過，往往力不從心。曼聯再一次四大皆空，聯賽只得第六，更創下英超年代球會最低分數。歐聯資格保不住，他放下情誼，主動要求離隊，至今未返回球隊報到，相信在曼迷心目中流失不少分數。

托利斯重返馬體會，臨走前拿回一個歐霸盃。（Getty Images）

不止C朗，費蘭度托利斯2014年也在離隊7年後重返馬德里體育會。費托在利物浦成為超級巨星，期間為西班牙贏盡歐洲國家盃和世界盃，2011年轉投車路士已走下坡，2014年以借將身份重返馬體會，已非當天那個追風少年。

直到2018年再次離隊，4年間只有一季聯賽入球達雙位數，160次上陣入38球，入球率0.23球，遠較初出道的7季（頭兩季為西乙）244次上陣入91球、入球率0.37球為低，臨走前捧一次歐霸盃，算是一份最佳離別禮物。

名將如科拿、亨利、杜奧巴、卡卡和舒夫真高，均曾在生涯較後時期，分別短暫重返利物浦、阿仙奴、車路士和AC米蘭，高峰已過之下，表現均無法超越當初。即使如此，仍無損他們在球會傳奇地位。

重返母會不一定失敗，碧基（左）便是少數極成功例子。（Getty Images）

3. 青訓回家 為母會打天下——例子：馬高列奧斯、碧基、法比加斯

無論是老將還是高價球星，重返球會似乎都沒有好下場，不過尚有少數剛剛開始冒起的球星，返回母會的時機剛剛好，闖出一番事業，並帶領球會重返高峰。

碧基便是最佳例子，巴塞青訓出身的他，2004年只得17歲的時候，離開家鄉轉戰英倫，加盟曼聯。當時他仍在成長期，上陣機會不多，表現亦只屬平平，4個球季下來僅12次在英超上陣。2008年巴塞付出500萬英鎊轉會費接他「回家」，並立即獲得重用，自此成為「地上最強」防線磐石。至今累積8次西甲聯賽冠軍，3次歐聯冠軍，成就非凡。

馬高列奧斯是另一成功例子，故事與平步青雲的碧基卻截然不同。他在多蒙特接受青訓多年，15歲的時候被告知身體太過瘦弱，將影響他成為職業球員的目標。為爭取正選上陣機會，他不惜在17歲時轉投當時在德國第三級別聯賽球隊阿倫（Rot-Weiss Ahlen），效力第三年穩獲正選一席時，被慕遜加柏看中。

在慕遜加柏的另一個三年，他的表現被母會多蒙特看見，2012年以1710萬歐元將他帶回西法倫。當時多蒙特由高普領軍，剛在2010/11、2011/12連贏兩季德甲冠軍，不料列奧斯加盟後，蜜蜂兵團再未染指聯賽錦標。2012/13球季他率多蒙特勇闖歐聯決賽，惜不敵拜仁只得亞軍。獎盃數目不似預期，曾多次獲其他球隊招手，列奧斯始終對多蒙特忠心耿耿，至今累積兩次德國盃冠軍和三次德國超級盃冠軍。

馬高列奧斯重返多蒙特，闖出一片天空。（Getty Images）

上演一幕「愛．回家」的青訓產品，還有西班牙球星法比加斯。當年他被雲格搶到阿仙奴，年少成名，年紀輕輕已當上隊長。巴塞隆拿那時候為搶回法比加斯無所不用其極，西班牙報章、球會職球員每天不停出口術，巴塞球員又趁他在西班牙國家隊期間，將巴塞球衣套在他身上，令他對重返巴塞心動。

2011年夏天巴塞終以2900萬歐元將他帶回魯營，重返母會一切未如預期，中場仍活在沙維和恩尼斯達陰影下，前線由美斯擔大旗，法比加斯根本無從發揮真本領。3年間僅得一次西甲、一次西班牙盃冠軍，算是巴塞王朝之中表現較差一段，2014年轉投車路士。