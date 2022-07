轉會專題︱高價回巢難有好結果　細數回母會大牌球星下場

任何球員或多或少都會對曾經效力球會有一定情意結,尤其青訓出身的母會,離隊後由無名小子幾經掙扎當上大牌球星,載譽重返昔日出身地,卻不一定有好結果——保羅普巴正是人辦。

今個夏天,普巴再次離開曼聯,盧卡古再度跟車路士分別,連深愛曼聯的C朗拿度也要求離隊,短短日子內從「愛.回家」到當愛變成往事,又是什麼一回事?



普巴已離隊,C朗拿度同樣要求離開曼聯。(Getty Images)

1. 高價歸隊 難有好下場——例子:普巴、盧卡古

普巴回曼聯,盧卡古重返車路士,均被視為經典失敗收購例子。二人成名後載譽重返少年時期效力的母會,卻未能交出預期中的表現,說穿了其實就是天價轉會費引伸出來的期望落差。很簡單,假設他們只是以2000萬或3000萬英鎊身價加盟,大家還會覺得普巴和盧卡古這麼差嗎?

2016年8月,普巴以8930萬英鎊(1.05億歐元)轉會費重返曼聯,打破當時轉會費世界紀錄。6年來為曼聯226次上陣,攻入39球,他不是沒有過好表現,靈光一閃的傳球令球迷驚歎,只是水平飄忽不定,無法長期維持。他說紅魔「年年換教練」令他覺得很困難,「然後有好一些傷患,還有心理方面的東西,有時比賽有時不讓你失去比賽節奏。」

重返祖雲達斯,普巴說:「很開心我回家了」。(Twitter)

祖雲達斯才是我家

「教練、球隊、位置,每樣事情都有一點,所有事情也對我有一點阻礙。」普巴拒絕留在曼聯,自由身返回祖雲達斯,毫不介意人工大減一半不止,高呼:「好像從未離開一樣」、「很開心我回家了」。現在祖雲達斯才是他的家,有曼聯球迷拿紅魔戰衣給他簽名,被他當場拒絕。

盧卡古高價重返車路士,表現令人失望。(Getty Images)

盧卡古2011年首次加盟車路士時還是個18歲少年,轉會費約1000萬英鎊,兩度外借後2014年被賣到愛華頓,身價已升到2800萬英鎊。之後經歷在曼聯的失意,轉戰意甲在國際米蘭重生,2021年以9750萬英鎊的球會紀錄轉會費再度「上車」。

車路士剛剛贏完歐聯,收購盧卡古正是希望再次大展拳腳,他季初確實亮眼,然而很快便被失望和沮喪取代。他在意甲的過人身體素質和速度,在英超發揮不到出來,聯賽26次上陣只入8球,全季44次上陣入15球,表現在預期水準之下。他與領隊杜慈關係「相見如冰」,季尾已希望離隊。

盧卡古以一句歌詞激嬲車路士球迷。(Instagram)

一句話激嬲車迷

礙於高人工和身價,根本無球隊願意接收。他扭盡六壬之下,終獲國米願意借用,嚴格上仍是車路士球員身份,他竟在Instagram引用《Scorpio》以下一句歌詞來形容離開藍軍心情:"I'ma show you how easy it is to cut ties, no more tries (gone). " (我將會向你展示斷絕聯絡是如何容易,我不會再嘗試。走人。)一句話得罪全體車路士球迷。

一年前重返車路士前,他形容那是:「我一生中最重大的機會,在生涯這個階段,這是一個我夢寐以求的發展機會。」可惜他沒有把握和珍惜這個機會,一年後夢想幻滅,事業未能再上層樓,逃回意甲。

車路士一向人來人往,球員快來快去,問題是盧卡古價錢太高放不走,所以說,一切也是高轉會費延伸下來的禍。

C朗重返曼聯一季,沮喪時刻比得意的多。(Getty Images)

2. 載譽重臨 難以超越上一次——例子:C朗、費蘭度托利斯、科拿、亨利、杜奧巴、卡卡、舒夫真高

不少球星也會在生涯後期重返母會或成名地,C朗拿度返回曼聯就是最佳例子。葡萄牙巨星昔日在傳奇領隊費格遜教導下,一步步成為頂級球星,帶領紅魔鬼再奪歐聯後轉投皇家馬德里,登上事業頂峰和歷來最佳球星之一地位。他時常感念費Sir和曼聯恩情,眼見球隊落難,上季以「救世主」姿態重返奧脫福。

可惜一切不似預期,他仍具級數並保持一定入球量,同時顯然高峰已過,往往力不從心。曼聯再一次四大皆空,聯賽只得第六,更創下英超年代球會最低分數。歐聯資格保不住,他放下情誼,主動要求離隊,至今未返回球隊報到,相信在曼迷心目中流失不少分數。

托利斯重返馬體會,臨走前拿回一個歐霸盃。(Getty Images)

不止C朗,費蘭度托利斯2014年也在離隊7年後重返馬德里體育會。費托在利物浦成為超級巨星,期間為西班牙贏盡歐洲國家盃和世界盃,2011年轉投車路士已走下坡,2014年以借將身份重返馬體會,已非當天那個追風少年。

直到2018年再次離隊,4年間只有一季聯賽入球達雙位數,160次上陣入38球,入球率0.23球,遠較初出道的7季(頭兩季為西乙)244次上陣入91球、入球率0.37球為低,臨走前捧一次歐霸盃,算是一份最佳離別禮物。

名將如科拿、亨利、杜奧巴、卡卡和舒夫真高,均曾在生涯較後時期,分別短暫重返利物浦、阿仙奴、車路士和AC米蘭,高峰已過之下,表現均無法超越當初。即使如此,仍無損他們在球會傳奇地位。

重返母會不一定失敗,碧基(左)便是少數極成功例子。(Getty Images)

3. 青訓回家 為母會打天下——例子:馬高列奧斯、碧基、法比加斯

無論是老將還是高價球星,重返球會似乎都沒有好下場,不過尚有少數剛剛開始冒起的球星,返回母會的時機剛剛好,闖出一番事業,並帶領球會重返高峰。

碧基便是最佳例子,巴塞青訓出身的他,2004年只得17歲的時候,離開家鄉轉戰英倫,加盟曼聯。當時他仍在成長期,上陣機會不多,表現亦只屬平平,4個球季下來僅12次在英超上陣。2008年巴塞付出500萬英鎊轉會費接他「回家」,並立即獲得重用,自此成為「地上最強」防線磐石。至今累積8次西甲聯賽冠軍,3次歐聯冠軍,成就非凡。

馬高列奧斯是另一成功例子,故事與平步青雲的碧基卻截然不同。他在多蒙特接受青訓多年,15歲的時候被告知身體太過瘦弱,將影響他成為職業球員的目標。為爭取正選上陣機會,他不惜在17歲時轉投當時在德國第三級別聯賽球隊阿倫(Rot-Weiss Ahlen),效力第三年穩獲正選一席時,被慕遜加柏看中。

在慕遜加柏的另一個三年,他的表現被母會多蒙特看見,2012年以1710萬歐元將他帶回西法倫。當時多蒙特由高普領軍,剛在2010/11、2011/12連贏兩季德甲冠軍,不料列奧斯加盟後,蜜蜂兵團再未染指聯賽錦標。2012/13球季他率多蒙特勇闖歐聯決賽,惜不敵拜仁只得亞軍。獎盃數目不似預期,曾多次獲其他球隊招手,列奧斯始終對多蒙特忠心耿耿,至今累積兩次德國盃冠軍和三次德國超級盃冠軍。

馬高列奧斯重返多蒙特,闖出一片天空。(Getty Images)

上演一幕「愛.回家」的青訓產品,還有西班牙球星法比加斯。當年他被雲格搶到阿仙奴,年少成名,年紀輕輕已當上隊長。巴塞隆拿那時候為搶回法比加斯無所不用其極,西班牙報章、球會職球員每天不停出口術,巴塞球員又趁他在西班牙國家隊期間,將巴塞球衣套在他身上,令他對重返巴塞心動。

2011年夏天巴塞終以2900萬歐元將他帶回魯營,重返母會一切未如預期,中場仍活在沙維和恩尼斯達陰影下,前線由美斯擔大旗,法比加斯根本無從發揮真本領。3年間僅得一次西甲、一次西班牙盃冠軍,算是巴塞王朝之中表現較差一段,2014年轉投車路士。