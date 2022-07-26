足球熱話｜球迷食波餅造就精彩一刻　蘇格蘭小球會網上尋人冀補償

各位波友在球場由細「蒲」到大，總有一、兩回比賽以外時間「食波餅」的回憶。若然正在飲飲食食，「流彈」避無可避，弄至「成身濕晒」。

蘇乙球隊艾珍城（Elgin City）近日發布一張「歷來最佳的比賽相片」，是一名球隊慘食波餅的照片。球會希望找到，補償損失。



艾珍城昨晚（25日）在官方Twitter發布照片，攝於前天在聯賽盃對南部皇后。該男球迷觀看比賽期間，手執小食與飲品，事發時正正準備咬一口，渾沒察覺危機將至。

充滿動感與驚慌，難怪被形容為最佳相片。（Twitter＠ElginCityFC）

相片顯示「波到」，身旁的女球迷舉手擋格，男球迷的飲品與小食全部中招，橙紅色飲品潑向身上白T恤。這一次名副其實，「成身都係」。

讓足球飛一會，就有可能變成波餅。（南部皇后官網）

小時在球場被「省爆」，失去汽水，甚至眼鏡斷開兩截，不一定得到賠償。位處蘇格蘭第4級聯賽蘇乙的艾珍城，決定承擔責任，發布相片以求尋人。

艾珍城的帖文打趣道「無疑歷來最佳的足球比賽相片」，「我們想知道這位球迷是誰，讓我們下次比賽，免費送上一些小食」。