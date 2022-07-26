足球熱話｜球迷食波餅造就精彩一刻 蘇格蘭小球會網上尋人冀補償
撰文：何偉畧
出版：更新：
各位波友在球場由細「蒲」到大，總有一、兩回比賽以外時間「食波餅」的回憶。若然正在飲飲食食，「流彈」避無可避，弄至「成身濕晒」。
蘇乙球隊艾珍城（Elgin City）近日發布一張「歷來最佳的比賽相片」，是一名球隊慘食波餅的照片。球會希望找到，補償損失。
艾珍城昨晚（25日）在官方Twitter發布照片，攝於前天在聯賽盃對南部皇后。該男球迷觀看比賽期間，手執小食與飲品，事發時正正準備咬一口，渾沒察覺危機將至。
相片顯示「波到」，身旁的女球迷舉手擋格，男球迷的飲品與小食全部中招，橙紅色飲品潑向身上白T恤。這一次名副其實，「成身都係」。
小時在球場被「省爆」，失去汽水，甚至眼鏡斷開兩截，不一定得到賠償。位處蘇格蘭第4級聯賽蘇乙的艾珍城，決定承擔責任，發布相片以求尋人。
艾珍城的帖文打趣道「無疑歷來最佳的足球比賽相片」，「我們想知道這位球迷是誰，讓我們下次比賽，免費送上一些小食」。
足球熱話｜暖男爸爸侯克準備大禮 3大巨星齊賀兒子生日足球熱話｜日球迷嫌PSG表演賽太貴拉橫額揶揄 價錢其實不算高？足球熱話︱13歲坦赫格上節目挑機告魯夫 童年已展現領隊風範足球熱話｜摩連奴應酬球迷後趕開工 畫風突變見證大事難掩錯愕足球熱話｜西媒聲稱C朗多次打Botox去皺瘦臉 更曾打針增粗陰莖足球︱阿古路首談美斯離開巴塞感受：「我以為黑客入侵巴塞帳戶」足球熱話｜尼日利亞州際盃賽擺明造假 網民鬧爆：造都造得高明啲