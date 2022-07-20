足球熱話｜西媒聲稱C朗多次打Botox去皺瘦臉 更曾打針增粗陰莖
撰文：普利森
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C朗拿度對自己的體態及體能素有很高要求，包括最私隱的部位。西班牙傳媒披露，C朗會打Botox（肉毒桿菌）針以去除臉部皺紋外，更會在陰莖上打針，希望將圓周長增加1至2.5厘米。
西班牙《馬卡報》及《阿斯報》引述《道理日報（La Razón）》報道，C朗曾為令陰莖變粗而去打Botox。報道指，37歲曼聯球星C朗是一位醫學美容好愛者，多次接受Botox針的療程去保持年輕的容貌，但臉部並非他唯一打針的身體部位，還有他的陰莖。
報道聲稱，通過打針可以令陰莖變粗，若果有效的話，陰莖圓周長會增加1至2.5厘米。這項療程的效果最多維持兩年，不需要開刀或縫合，但並不保證有效。若果C朗覺得有效並想維持粗度，需要在兩年後再到診所打針。
《馬卡報》稱，很多色情片的男演員都有打針，讓他們的陰莖在鏡頭前顯得更大；這項療程會增加C朗及其伴侶佐真娜的滿足感。
《阿斯報》引述一名接受過相關療程的男士指，那是柔軟的凝膠狀物質，打標準劑量後，陰莖在鬆弛狀態下的圓周長會增加2至3厘米，勃起後圓周長就增加1至2.5厘米，效果維持18至24個月。
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