MLB｜大谷翔平連續兩場創怪物數據 完美展現投打雙絕本色
撰文：葉詩敏
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MLB日本球星大谷翔平又創下驚人紀錄，周四（23日）與皇家對壘，全場投出生涯新高的13次三振，且8局零失分，助天使以5：0取勝，終止兩連敗。
「二刀流」好手大谷翔平連續兩場刷新個人紀錄，昨日才寫下單場8分打點，超越個人原本的單場5分打點紀錄。
今日他擔任先發投手兼第2棒指定打擊，經過首局被擊出2支安打後，投球便未被任何打者擊中，最終上陣8局僅被敲2安打零失分，並刷新生涯最多的13次三振，總計投108球中錄71個好球，全面壓制對手打線。
驚人的是2支安打都是在首局被擊出，除6局有1保送，共製造6次三上三下*，其中在第2、4局更全用三振擊退打者。
13次三振中，其中有5名打者被滑球三振，大谷拿手的「惡魔指叉球」跟曲球，分別三振3名打者，另外直球跟切球（又稱卡特球）也各錄1次三振。
*三上三下：指一個局數中僅出現三名打者上場打擊而造成三個出局數；不管是三振、接殺、刺殺都可以。
再創怪物級神數據
據官方數據顯示，大谷翔平是MLB史上第一位，在連續兩場比賽中，單場至少取得8打點、10次以上三振的球手，名留青史；能在連續比賽中達成神紀錄，大谷完美展現投打雙棲的「二刀流」本事。
Yesterday Shohei Ohtani had 8 RBIs— Bleacher Report (@BleacherReport) June 23, 2022
Tonight he just struck out his 12th batter
We’ve never seen anything like this 😱
(via @TalkinBaseball_)
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