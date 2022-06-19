體育熱話｜時速144公里壞球擊中對手頭部　投手不認錯：球的問題

洛杉磯天使周六（18日）對西雅圖水手一役出現驚嚇一幕，天使投手Michael Lorenzen投出一球壞球，不慎擊中對手Justin Upton的頭部，後者立即退場接受治理。Lorenzen在賽後直斥大聯盟的官方用球「太滑」。



曾效力天使的Justin Upton，昨日是他今季轉投水手後首度先發上陣。事發在第5局，當時水手以7：0大幅領先，場上投手仍是先發的Lorenzen，其後一球90英哩（約144.8公里）擊中Upton的頭盔，他立刻倒地，球員們紛紛上前查看他傷勢，之後他便離場接受檢查。

Justin Upton面對舊東家天使，卻被觸身球擊中，提早退場。（美聯社）

天使投手Michael Lorenzen賽後接受訪問，抱怨大聯盟的官方用球太滑。「我不知道大聯盟想用這些球來打什麼，但球完全從我手中『滑手』。」他直指是球的問題令人受傷，「這肯定是聯盟的問題，我不知道發生了什麼事，這些球是從包裝裏直接拿出來的。」他更指由日前開始，球全部都是如此，投完一球後就會想換球，但每顆球都是一樣「跣手」。

天使投手Michael Lorenzen斥責大聯盟的官方用球太滑。（美聯社）

Lorenzen更愈說愈激動，「當你還是個小孩時，覺得大聯盟是世上最棒的，然後你終於來到這裏並疑惑，『究竟他們在做什麼？』，突然他們又換了用球。」

水手總教練Scott Servais透露Upton的狀況，「他一直都有意識，且可以一直對話。賽後我有去看看他，明早我會傳簡訊給他確定狀況，再決定他能不能成為下場的先發指定打擊。」昨日是Upton本季初登板，退場前他錄得2打數（打擊），且吞下1次三振。

天使球星大谷翔平（右）休戰，沒有在18日對水手一戰上陣。（美聯社）