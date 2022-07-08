體育熱話｜MLB球星大暴走後坦承像白癡　失控非首次　曾剪爛波衫

MLB紅襪隊王牌投手Chris Sale近年飽受傷病困擾，上陣次數有限，日前在小聯盟因控球狀況不理想而被換下場，其後在休息室大暴走，大肆破壞走廊的公物，還怒拆牆上電視砸爛，失控畫面剛好被隨隊記者捕捉到。



33歲的Chris Sale因右側肋骨壓力性骨折，今季尚未在大聯盟亮相，他在6月開始在小聯盟重返賽場，昨日他登板成為話題，但並非因為場上表現，而是退場後情緒失控，影片在網絡上瘋傳，他也於今天作出回應。

Chris Sale情緒失控：

It appears that Chris Sale was not happy with his rehab start performance tonight 😳



(h/t @AlyshaNBCBoston) pic.twitter.com/3xbfg4vxVR — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) July 7, 2022

曾連續7年入選全明星賽的Sale，昨日主投3.2局，雖然交出5次三振，但也投出高達5次保送，包括在第3局面對滿壘下，投出保送向對手送分。

他被換下場後，因不滿自己表現而直接走入休息室暴走，怒砸牆上的東西，包括掛在上面的畫和電視機，都被他踢和砸爛。事發經過全被隨隊記者拍了下來。

Chris Sale表現未如理想，賽後在休息室情緒失控。（Getty Images）

經過一晚沉澱，Sale坦承自己行為幼稚：「我昨天的表現像個白癡，就像7歲的小孩發脾氣。」他續指這不是他該引以為傲的事，但他就是因為這種憤怒的情緒，才讓他能成為大聯盟球員。「不過我以前就做過類似的蠢事，這就是我，也是我為什麼能成為大聯盟球員的原因。或許在大眾眼中看起來不太好，但有誰是完美的？告訴我，我想認識他。」

Sale也表示早幾年就被提醒過，不要在後備席發洩情緒，因為可能會被鏡頭拍下來，要發洩就躲到球員通道，「所以我以為那是安全、夠隱蔽的地方，那裏不該有攝錄機，那並非開放的地方，但結果還是這樣。」

Chris Sale對被拍到失控暴走，他認為球員通道不該有攝錄機。（Getty Images）

據球隊相關人士表示，Sale已主動賠償破壞電視機的費用。其實Chris Sale的火爆行為早已不是第一次，2016年他還效力於芝加哥白襪時，因為當時的經理Kenny Williams禁止他的小孩進入春訓場館，他就直接跟Williams開戰並發文罵他。同一賽季，他因不想穿上城市版的球衣，直接拿剪刀把球衣剪爛。

Chris Sale回應暴走：