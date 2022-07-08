MLB｜大都會投手不滿仲做快測 「不要將新冠看得比其他病嚴重」
撰文：葉詩敏
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不少國家應對新冠肺炎的政策都漸變寬鬆，MLB大都會投手Chris Bassitt日前自行做了快速測試，結果呈陽性，需要隔離。他今日（8日）終於返回球隊，他直呼：「我之後不會再做（快測）了。」他更直言大聯盟該停止做快速測試。
大都會投手Chris Bassitt在1日因檢測呈陽性，隨着疫情趨緩，Bassitt對此政策十分不解，因在1日確診時，自己並無任何徵狀，只因在檢測中呈現陽性而令他錯過上周對遊騎兵的先發，並在今日正式歸隊。
Bassitt上周因有些疲倦，考慮到家中小孩而做了病毒快速測試，「為了安全，我做了測試，結果是陽性，要選擇告訴球隊保護隊友，或是不說而讓隊友面對風險，我選擇前者，但我沒有徵狀，隔天起來就完全好了。」
結果Bassitt被列入新冠肺炎傷兵名單，到今天才能歸隊備戰明天先發對馬林魚隊的比賽。他坦言：「停止快測吧。不要將新冠肺炎看得比其他病症還嚴重，像我就沒有不適、沒有徵狀，還要休息一星期，真搞不懂。」
大聯盟目前規定，快速測試呈陽性者要持續篩檢，直到陰性才可出關，Bassitt說：「我想我根本不該報告、不該說自己快測陽性，而且以後應該都不會再做快測，沒有理由去做。」
對此，有美媒認為MLB能效法NBA，NBA在上季開始前仍實施每日快速測試，據當時《The Athletic》記者Shams Charania透露，「因疫情趨緩，NBA將不再為球員、教練和前線工作人員每日作病毒檢測，若出現徵狀才需自主隔離，並需通知聯盟。」
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