MLB｜大谷翔平近3場神表現平隊史紀錄　地上最強翻譯再獲球迷盛讚

日本「二刀流」球星大谷翔平在MLB爆紅，他的翻譯水原一平也成為話題人物。

事實上，水原一平的工作絕對不只翻譯那麼簡單，他現在已成為大谷不可或缺的得力助手。昨日（30日）天使對白襪一仗，自我要求極高的大谷退場時因不滿自己表現，未有與隊友擊掌，水原立即助他化解尷尬。



大谷翔平昨日對白襪先發主投，表現沒有讓大家失望，主投5.2局無失分並錄11次三振，取得本季先發第7勝、球隊4連勝。大谷在近3場交出30次三振無失分的怪物級數據，成為隊史第3人。

大谷翔平近3場交出30次三振無失分，平隊史紀錄。（美聯社）

不過，大谷在6局解決兩名對手球員後，因用球數達108球過多而提前退場，還留下一壘跑者，接棒的Jose Quijada成功守住。

雖然5.2局無失分11次三振，惟今場控球與之前相比下不太精準，自我要求高的大谷顯然不滿自己表現，退場後未與隊友擊掌就走入休息室，留下尷尬的隊友，翻譯水原一平見狀打了他的屁股一把安慰他，並帶動天使全隊「空氣擊掌」，化解尷尬，場面有趣。

Ohtani went straight to the locker rooms because he is lead off batter… but everyone did fake high five ✋✋in the dugout 😂🤣 pic.twitter.com/bEYK5MWVDO — 大谷翔平 ⚾ Ohtani Shohei ❶❼ (@shoheisaveus) June 30, 2022

雖然大谷昨天罕有地生悶氣，但有網民注意到大谷在走下投手丘時，發現有球掉在地上，還是回頭蹲下身把球撿起來給教練。

大谷的翻譯水原一平近日再度成為球迷焦點，日前天使與西雅圖水手場內爆發衝突，水原在混戰中保護大谷獲球迷盛讚，昨日又為大谷化解尷尬。這名貼心的翻譯出生於北海道，但在美國阿納海姆（Anaheim）長大，後來回到日本擔任火腿隊的洋將翻譯，認識了當時年僅18歲的大谷翔平。當大谷加盟天使時，他也順理成章與大谷一起回到美國。

水原一平除了是翻譯，也是大谷翔平的朋友兼得力助手。（網上圖片）

據日媒報道，擔任大谷的翻譯不只是英語能力，「二刀流」神技風靡大聯盟，也增加了水原工作的難度，因為大谷有自己的一套備戰、休息和訓練行程，以及源源不絕的媒體採訪需求，水原一人身兼多職，由原本的翻譯，變成私人公關，還要當貼身陪練員。

水原曾解釋：「他的行程實在太特殊，所以很多時候根本沒人能陪他傳接，只好由我來。」更有球迷笑稱水原就像是大谷的「叮噹」，可見其在協助大谷征服大聯盟的重要性。