體育熱話｜大谷翔平再入圍體壇奧斯卡　居里爭二度奪最佳男運動員

有「體壇奧斯卡」之稱的年度傑出體育表現大獎（ESPY），今日公布了各大獎項入圍名單，MLB「二刀流」好手大谷翔平入圍兩個獎項，勇士球星居里（Stephen Curry）則打入三項大獎名單。



日本球星大谷翔平藉神級表現入圍，有力衛冕最佳MLB球員，並將與NBA總冠軍勇士「一哥」居里爭奪最佳男運動員獎。

大谷翔平去年榮獲最佳MLB球員，今年同樣榜上有名。（Getty Images）

今日（29日）對白襪一仗，揮出擊球初速高達185.3公里二壘安打的大谷，入圍ESPY獎項包括最佳MLB球員以及最佳男運動員。大谷去年曾榮獲最佳MLB球員獎，今年與他競爭的有費城人國家聯盟年度最有價值球員（MVP）Bryce Harper、洋基重砲Aaron Judge、亞特蘭大勇士2021年世界大賽MVP的Jorge Soler。

能投能打的「二刀流」大谷翔平在大聯盟人氣高企。（Getty Images）

大谷翔平的二刀流實力驚人，不過最佳男運動員的對手同樣強勁，包括剛率領勇士奪得NBA總冠軍的居里（Stephen Curry）、NFL綠灣包裝工四分衛Aaron Rodgers、北美職業冰球聯盟NHL艾德蒙頓油人隊長Connor McDavid。

居里今年創出「NIGHT NIGHT」招牌手勢，加上助勇士睽違兩年奪冠，取得總決賽MVP（FMVP），外媒估計他自2015年後再奪下最佳男運動員獎項機會甚高。

居里去年榮膺ESPY最佳NBA球員，今季助勇士捧盃成為最佳男運動員大熱。（Getty Images）

最佳女運動員方面，東京奧運體操女子個人全能金牌蘇妮莎（Sunisa Lee）、應屆游泳世錦賽冠軍莉迪姬（Katie Ledecky）、WNBA芝加哥天空球星Candace Parker，以及冬季兩項殘奧代表Oksana Masters均榜上有名。

東京奧運體操女子個人全能金牌蘇妮莎入圍最佳女運動員。（Getty Images）

十字韌帶撕裂後復出的勇士K湯臣（Klay Thompson），以及抗癌成功的金鶯外野手Trey Mancini，均入圍最佳東山再起球員獎，金州勇士、阿特蘭大勇士則雙雙入圍最佳隊伍獎。

頒獎典禮將於美國時間7月20日晚上8點舉行。