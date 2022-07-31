英格蘭社區盾｜夏蘭特門前射失慘成笑柄　哥迪奧拿：對他是好事

英超開季前，利物浦和曼城周日（31日）先以一場精彩的社區盾，作為新季前哨戰。

紅軍和藍月亮今夏各自羅致新的星級前鋒，最終踢足全場的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）完全遭後備入替的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）比下去。



今夏轉會窗，曼城以6000萬歐元由多蒙特簽入挪威前鋒艾寧夏蘭特，夏蘭特雖然年僅22歲，但除了擁有1.94米身高及強橫對抗性，更有令人驚訝的速度、爆發力和射術，在效力薩爾斯堡及多蒙特時早已光芒四射。加上早前在熱身賽也有過好表現，他在社區盾正選上陣備受期待。

夏蘭特正選上陣，成為社區盾焦點。（Getty Images）

夏蘭特在賽事早段不是沒有展現過他的質素，早段一次面對安德魯羅拔臣的糾纏，仍能在失去重心時斜身起腳，便是他的「招牌菜」。不過除此以外，他大部份時間都表現平平，加上面對身型相約、經驗老到的紅軍中堅雲迪積克，更是完全佔不到便宜，到了下半場更仿若「隱形」。

夏蘭特全場遭利物浦後衛們夾擊，無法佔得上風。（Getty Images）

這位挪威前鋒全場最矚目一刻，來自補時最後階段，當時曼城已落後至1：3，菲爾科頓在禁區頂勁射被利物浦門將阿祖安撲出不遠，夏蘭特衝前補射，本以為志在必得，但皮球竟狠狠轟中門楣彈出，夏蘭特也只能尷尬地苦笑。

在對手的新前鋒紐尼斯搏得十二碼兼取得入球之下，夏蘭特無疑被比下去，這記中楣的片段，也立刻在網上廣傳、成為球迷熱話，有網民打趣道：「他是挪威版卡路爾嗎？」

夏蘭特射失的片段：

Erling Haaland really missed this 😳 pic.twitter.com/rfs1TGRaEw — ESPN FC (@ESPNFC) July 30, 2022

賽後，英國媒體《曼徹斯特晚報》為曼城全隊評分，當中夏蘭特只獲5分，只比全隊最低分的簡些路高1分，《曼》對他如此評價：「穩紮穩打，沒有獲得太多輸送，也不太能配合奇雲迪布尼，但仍能逼得阿祖安作一次精彩撲救，展示出他的確有很高潛質。」

雖然夏蘭特遭球迷嘲諷，但曼城主帥哥迪奧拿毫不擔心，認為今仗對他是一次衝擊：「他現在看到了來到一個新國家、新聯賽後需要面對的現實，這是好事，但我覺得他並非沒有表現，雖然沒有入波，但他的質素是極佳的，他會做到的。」

曼城主帥哥迪奧拿不擔心夏蘭特的發展。（Getty Images）

哥帥指，夏蘭特早前在熱身賽對拜仁慕尼黑入球時，人人都誇讚他，「今天他的表現也很好、也有入球機會，一切都沒有變過。他很強，下次他就會入波，足球就是如此……我毫不擔心，他入球的話我當然開心，但現實是，（今季）還餘下11個月，世界盃令我們每3天就要比賽一次，他將會幫到我們。」