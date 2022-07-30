英超｜C朗霸氣留言明示強勢回歸　約定周日對華歷簡奴披甲

C朗拿度離開曼聯與否，是全球球迷的討論焦點，連他也知道自己是「流量密碼」，早前透過Instagram直指傳媒炒作他的轉會消息。這名37歲葡萄牙球王再有霸氣留言，暗示自己將再披起曼聯球衣。



曼聯開操至今，在泰國及澳洲完成4場熱身賽，C朗拿度因個人理由而請假，全數缺陣。C朗與經理人文迪斯日前現身卡靈頓，與曼聯討論前途問題，英媒指雙方各持己見，C朗求去，但曼聯則企硬不賣。C朗會否再披曼聯球衣成疑，他卻以一個留言終結所有傳聞。

球迷轉載C朗消息竟獲本尊回應 指傳媒作新聞吸引眼球

C朗求曼聯標價以便洽談離隊事宜 傳經理人向母會埋手

C朗日前返回卡靈頓，與曼聯攤牌。（美聯社）

C朗日前在Instagram回應球迷，直指傳媒每一天談論他，就是為了賺錢，所以炒作難免，並指「總有一天你會收到正確的消息」。

一個著名的C朗球迷Instagram帳戶「cr7.0_lendario」，上載了曼聯周末的21人名單，依然不見C朗的名字，並指「C朗的未來依然未有定案」。這名帖文竟然引到C朗再「上水」留言，以葡萄牙文簡單回應，卻充滿霸氣，「星期日，國王登場」（Domingo o rei joga），後方加上一隻豎起姆指的表情符號。

C朗一則霸氣留言，另類官宣周日回歸。（Instagram截圖）

曼聯周末連踢兩場熱身賽，今日（30日）先在挪威奧斯陸與馬體會交手，名單中包括利辛度馬天尼斯及基斯甸艾歷臣。周日將返回奧脫福，再鬥華歷簡奴，屆時C朗有望主場登場。

C朗拿度有望在奧脫福再披曼聯球衣。（資料圖片／Getty Images）

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