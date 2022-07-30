足球熱話｜「悲劇天才」宮市亮再受重創　各界支持下打消掛靴念頭

曾效力阿仙奴的日本球員宮市亮，克服多次重創，早前入選日本國家隊出戰東亞足球錦標賽，令人動容。

以為宮市亮的足球生涯否極泰來，重現曙光之際，原來是天意弄人。這名29歲的日本國腳最後一仗對韓國再度重創，生涯多次十字韌帶斷裂，始終與傷患揮之不去。

在希望與絕望之間遊走，宮市亮依然未言退，坦言再試最後一次，因為他對足球的熱愛。



宮市亮曾經是被寄予厚望的新星，可惜敵不過傷病，這名日本足球「悲劇天才」今季在橫濱水手回勇，上陣15場貢獻3入球及3助攻。全憑出色表現，宮市亮再獲國家隊徵召，相隔10年再披日本隊的球衣。

宮市亮三斷韌帶繼續堅持 獲國家隊徵召日球迷開心到喊

宮市亮相隔10年再披日本隊球衣。（資料圖片／Getty Images）

宮市亮再入選日本隊，以為是重上高峰的開端，可惜又是傷患礙事。東亞錦標賽爭標一戰，宮市亮與韓國的金珍洙爭持時碰撞，落地時觸傷脆弱的右膝，其後無奈地宣布，右膝十字韌帶再度斷裂，亦是他生涯中第3度遇上這傷患，這名曾經的日本「希望之星」透過社交網站表心跡。

年尾將踏入30歲的宮市亮，如今再受重創，他也泛起掛靴的念頭，「我想今次真的完了（掛靴）。」翻看宮市亮的受傷史，長如一匹布，傷完右腳傷左腳，養傷多過踢，又為球隊帶來不少麻煩，連他也自嘲自己稱不上一個職業球員。

宮市亮受傷史：

2012年：右腳足踝韌帶

2013年：右腳足踝韌帶

2014年：左腳大腿

2015年：左膝十字韌帶斷裂

2016年：腦震盪

2017年：右膝十字韌帶斷裂

2018年：右膝十字韌帶受傷

2020年：內收肌



宮市亮效力聖保利時，坐多過踢。（資料圖片／Getty Images）

獨力面對難關，殊不簡單，幸好身邊有人支持。當宮市亮再受傷的消息傳出後，球迷們及球壇的朋友也留言支持他，宮市亮感動外，同時令他有另一覺悟，原來自己非常喜歡足球，他不想就此放棄，決定再試一次，即將開刀施手術。

宮市亮的生涯被傷患纏身。（Getty Images）

「我認為這是我的最後機會，盡力而為試多一次。」面對重創，宮市亮有經驗，他依然積極，盡所有努力再踏足球場，同時將這個過程與大眾分享，希望外界得到一些正能量。

宮市亮再一次重創「長唞」，未能為橫濱水手在爭冠上出一分力，他心存愧疚，表示當他加盟後，收到球迷滿滿的愛和鼓勵，他將以觀眾身份回到球場，為球隊打氣。

為了足球，宮市亮決定再試一次，再度開刀接受手術。（Getty Images）

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