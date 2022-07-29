英超球證甸恩憶被阿古路「拯救」　欣賞費格遜　最難搞球員竟是他

英超球證甸恩回顧22年執法生涯，從自己的「最佳賽事」、最有挑戰性球員、說到前曼聯領隊費格遜。



甸恩去季尾後「掛哨」，結束22年主球證執法生涯，來季轉任「冷氣軍師」——在VAR房內擔任視像助理裁判。

這位英格蘭籍裁判，過去執法過560場英超賽事，判罰過11876個自由球、186個12碼、出示過2046張黃牌及114張紅牌。他毫不猶豫便從中選出自己的「最佳賽事」——2012年煞科日的爭標關鍵戰、曼城主場對昆士柏流浪（QPR）。

甸恩在英超執法了22年，共560場比賽。（Getty Images）

甸恩先解釋，「那場對聯賽冠軍有重要影響，我能夠被信任去執法，已是級數的證明。」他憶述迪斯高為曼城追平2：2後，QPR在中圈開波，卻漫無目的地大腳踢向前，把控球權交予對方，「我永遠也不明白這舉動」。

之後發生的事都已寫入史冊，阿古路在補時階段絕殺，甸恩最記得的是入球過程，「儘管泰禾（Taye Taiwo）飛剷攔截，但阿古路仍能避開，這『拯救』了我，令我沒有成為比賽主角，否則這會是一球很容易下決定的12碼。」

甸恩於英超執法多年的趣怪表情包：（按圗放大）

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能夠22年都在頂級水平執法，大概是甸恩最自豪的事。他的一項「成就」，也許亦值得驕傲，就是從未被前曼聯領隊費格遜「開風筒」狂罵，「我曾經有一個迷思，就是有一日他（費格遜）會狂敲球證房的門。不過，他享有高聲譽是有原因的，這樣做不是他的風格。我從未試過『吹風筒服務』，況且我也沒有頭髮可以被他吹乾！」

甸恩指自己從未試過被費格遜「開風筒」。（Getty Images）

至於說到最有「挑戰性」的球員，甸恩提到了「壞孩子』比拿美（Craig Bellamy）的名字。他笑言這位威爾斯球員在賽前、熱身都一切如常，「賽前他甚至會跟你開玩笑：『怎麼又是你執法』，但比賽開始後就變得不一樣，但我明白，他只是太專注於爭取勝利。」

外界常重提甸恩2015年執法熱刺對阿士東維拉時，熱刺入球後他激動「慶祝」的畫面，甸恩重申，自己是為得益的判決而慶祝，「我從不後悔這樣激動過，我一直在做自己，這是我的風格。」

甸恩激動「慶祝」熱刺入球：

有人因此說甸恩是「最偉大的表演者（The Greatest Showman）」，他也不以為意。

在以主球證身份執法的最後一仗——上季煞科車路士鬥屈福特，甸恩也放開了心態，「我從未試過賽前在球證房播音樂，但那天我放了《The Final Countdown》。我在想，為什麼不輕鬆一下？最後旁證跟第四球證也加入，一起高歌。」

Sky Sports剪輯的甸恩執法精華：