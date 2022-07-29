足球熱話︱多蒙特二隊門將「送禮」　離譜到連對手都嚇呆︱有片

德國第三級別聯賽日前出現一個十分有趣的入球，效力多蒙特二隊的守門員安比夏恩（Luca Unbehaun），在對韋恩威斯巴登（SV Wehen Wiesbaden）時離奇犯錯，最終連累球會被逼和1：1。



事發當時韋恩威斯巴登後場罰球大腳長傳，前鋒尼爾遜（Gustaf Nilsson）跟後衛爭頂時擁作一團，兩人都未能搶點，結果安比夏恩出迎輕鬆沒收皮球。

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不過，安比夏恩卻疑似聽錯球證嗚笛，誤以為球證吹罰尼爾遜犯規，突然將皮球大力向地上拋前，準備開死球。尼爾遜本來正轉身跟球證投訴對方攬人，他回身看見皮球在自己腳下，也顯得有點難以置信，他再擰轉頭向球證確認，只見球證示意比賽繼續。

尼爾遜隨即推橫起腳，安比夏恩欲上前補救已經太遲，尼爾遜順利射入空門，跟隊友慶祝。

多蒙特二隊主帥比路沙（Christian Preusser）賽後表示：「我要跟他（安比夏恩）討論一下究竟他聽到了什麼。幸好我們結果沒有落敗，否則這肯定成為經典。」

至於幸福來得太突然的尼爾遜，仍不相信眼前的一切，「真的很瘋狂！我還在投訴，但隊友卻不斷叫我去！去！去！我不得不承認自己有點幸運。」