場地單車意外｜英聯邦運動會恐怖大炒車　罕見連人帶車飛入觀眾席

周日英聯邦運動會的場地單車比賽，發生嚴重意外，多名車手炒車，其中奧運金牌馬特禾斯（Matt Walls）更罕見地飛出賽道，連人帶車跌到觀眾席，令兩名觀眾受傷。馬特禾斯與兩名車手送院，至於受傷的觀眾在現場接受治理後沒有大礙，毋需送院。



事發是男子15公里捕捉賽第2組初賽，去到最後一圈發生嚴重意外，波及多名車手，人仰馬翻。去年在奧運贏得男子全能冠軍的馬特禾斯，更加失控，連人帶車，飛越圍欄，跌到觀眾席。

+ 2

坐在前排觀眾限於視線角度，未必看到炒車，當他們見到不妥時，馬特禾斯已經飛到眼前，大為震驚，難以躲避。從照片所見，前排觀眾有不少小朋友。這宗意外造成2名觀眾及3位車手受傷。

有目擊者表示心有餘悸，他說：「這是我見過最可怕的意外，車手馬特禾斯飛出賽道，去到人群之中，非常接近我們，我們還帶了嬰孩入場。我真的震驚，希望幾位單車手都平安。」

Now that we know he’s OK, a video of Matt Walls’ crashpic.twitter.com/zsTxMyv4A2 — Matt Singh (@MattSingh_) July 31, 2022

事發後，主辦單位馬上腰斬周日早上的比賽，安排觀眾離開，派醫護人員治理受傷的車手及觀眾，並要修補損毀的賽道。兩名受傷觀眾傷勢不重，現場接受治理後，不用送院。

+ 2

馬特禾斯、波斯托（Matthew Bostock）及基爾（Derek Gee）3名車手送院時清醒，沒有生命危險，其中基爾也差點飛出賽道，他撞到圍欄，跌回賽道上。3位車手事後都有在社交網站發帖文，其中24歲的馬特禾斯表示沒有嚴重受傷，但需要縫針。加拿大車手古利梅特（Mathias Guillemette）被指引發了這宗炒車，遭取消資格。

英聯邦運動會的場地單車比賽在當日下午恢復，新西蘭的史壯（Corbin Strong）在決賽勝出，贏得金牌。