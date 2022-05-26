英超｜干地登陸半年熱刺問題一筆清 留住主將勢添一政績
撰文：趙子晉
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干地來到熱刺半季，化身「解決師」，似乎一切問題都迎刃而解，領熱刺來季重回歐聯，連「孤寒」老闆利維亦要乖乖「泵水」。
英國《倫敦標準晚報》透露，曾經一度盛傳離隊的哈利卡尼，已準備與球會傾新合約，干地「政績」再添一項。
意大利名帥干地（Antonio Conte）登陸熱刺半季，盡顯功架，場內領軍殺上前四，來季回歸歐聯；場外連孤寒班主利維都成功「收服」，竟然高調宣布泵水，干地彷彿半季已將熱刺積累已久的問題，一下子解決。
干地戰術勁口術更醒 張弛有道一把口收服熱刺算死草老闆｜01球評
熱刺另一問題，就是哈利卡尼（Harry Kane）。這名英格蘭隊長一度心灰意冷，要求離隊。一隊球隊，最緊要有個好教練，干地接手後，卡尼眼見球隊進步，再度燃起希望，離心亦隨之消散。
英國《倫敦標準晚報》透露，哈利卡尼認為干地能夠為熱刺帶來錦標，故此他願意在新球季前傾新約，隨時餘下生涯亦留效熱刺。倘若成事的話，卡尼甚有可能成為熱刺史上入球最多的球員，亦有望衝擊名宿舒利亞（Alan Shearer）的英超入球紀錄。
「解決師」干地為熱刺問題一筆清，但這名意大利名帥未有表示會否繼續執教下去。根據現況，感覺上莊閒已交換，利維泵水及卡尼續約，似乎是把干地留住的兩大殺著。
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