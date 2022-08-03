研究指近7成英超球員遭網上暴力　半隊曼聯球員被網民辱罵最多

有研究分析上季上半季與英超球員有關的230萬條Twitter帖文，當中接近6萬條涉及辱罵，而很多的辱罵都是針對曼聯球員。C朗拿度及哈利馬古尼遭受的辱罵次數，比其餘球員多一大截。



英國通訊管理局與艾倫圖靈研究所合作，分析2021年8月13日至2022年1月24日與英超球員相關的Twitter帖文，發現68%的英超球員都曾被網上辱罵。在近6萬則的辱罵帖文中，有一半是辱罵12名球員。辱罵的內容包括人身攻擊、涉種族歧視及性向歧視。

C朗是上季上半季被辱罵得最多的英超球員。（Getty Images）

在遭受辱罵最多的10名球員中，曼聯佔大部分，有8人。C朗及馬古尼遭受網上辱罵的情況最嚴重，在上半季有超過1.2萬則帖文辱罵C朗，高峰是2021年8月27日他宣布回歸曼聯的一天，當日辱罵英超球員的帖文中，有97%是針對C朗的。馬古尼上半季遭近9000則Twitter帖文辱罵，高峰是2021年11月7日曼聯主場不敵曼城後他在網上道歉。

上季曼聯不敵曼城後，馬古尼這則帖文換來更多的辱罵。（網上圖片）

十大被網上辱罵最多的球員依次序包括拉舒福特、般奴費南迪斯、哈利卡尼、費特、連格、基亞利殊、保羅普巴及迪基亞，只有卡尼及基亞利殊並非曼聯球員。他們被辱罵的網上帖文由1394則至2557則。

據研究結果，被辱罵最多的非曼聯球員是熱刺前鋒卡尼。（Getty Images）

研究中的230萬則帖文中，辱罵性的其實只佔少數，只有3.5%。對球員正面態度的帖文佔57%，中性佔27%，批評佔12.5%。英國通訊管理局負責廣播及網上內容的總監巴克靴斯（Kevin Bakhurst）說：「這項研究揭示了，這項美麗運動後的陰暗面。在體育運動中，不應有網上暴力，社會也不應有，但需要各方面合作解決。」

巴克靴斯說：「球迷可以在保護這項運動中，擔任積極的角色。我們的研究顯示，大部分網上的球迷都是負責任的，新球季即將開始，我們呼籲球迷舉報難以接受及辱罵球員的帖文。」他還希望社交媒體更好地保護每位用戶。