英超Big 6前瞻．曼聯篇︱坦赫格撥亂反正新時代　C朗問題待解決

英超2022/23球季即將開鑼，Big 6球隊之中，變化最大一定是改由荷蘭教練坦赫格（Erik ten Hag）接掌的曼聯。

傳奇領隊費格遜2013年退休以來，紅魔鬼無論在球會管理，球員轉會買賣，以至教練聘任和更衣室管治，可以錯的地方大概已錯到盡，問題盤根錯節，積習多時，一時之間複雜難解。跌至谷底，痛定思痛，找來作風強悍的坦赫格大力整頓，這味重藥能否終為曼聯撥亂反正，還是另一次「咪一X樣」？



坦赫格今夏接掌曼聯，季前熱身賽表現令人眼前一亮。（Getty Images）

曼聯（上季：英超第六）

．領隊：坦赫格（Erik ten Hag）

．主場：奧脫福球場（容量：74879人）

．上季聯賽首席射手：C朗拿度／18球

C朗上季重返曼聯，入球不少，卻對球隊成績無大幫助。（Getty Images）

今夏收購：

中場：基斯甸艾歷臣（免費）



後衛：利辛度馬天尼斯（阿積士／5700萬英鎊）、馬拉西亞（飛燕諾／1700萬歐元）



曼聯收購迪莊遇上重重困難，不過艾歷臣免費加盟，進攻火力升級。（Getty Images）

簡評：為重建奠基礎關鍵一季 重返前四已收貨

坦赫格新人事，新作風，更衣室紀律嚴明，練習認真而嚴格，強度遠較前幾任主帥為高，從一系列季前熱身賽可見，球員體能和狀態明顯有改善。訓練較之前重手，一班球員不止沒喊辛苦，還大讚跟之前的練習不同，而且十分注重細節，對球隊長遠幫助更大。

從練習到季前熱身賽，坦Sir麾下的紅魔鬼跟前幾任領隊最大分別，就是一班球員重現久違的笑容和團結，最明顯一人是上季外借西維爾的前鋒馬迪爾。這位天份甚高的法國球星已迷失球場多時，季前熱身賽頭三場均有波入，走位、入楔、射門俱已重拾自信。另一低迷多時的前鋒拉舒福特，雖不及馬迪爾那樣脫胎換骨，但狀態亦大有改善。

事實上，曼聯中前場擁有C朗拿度、查頓辛祖、般奴費南迪斯、馬迪爾、拉舒福特，本身戰力已不錯，只是比賽時受戰術、狀態或球場以外等其他因素影響發揮不出來。經坦Sir調校，加上艾歷臣的加盟，今季表現理論上應有一定程度改善——不過實際如何，便要視乎場外因素會否影響表現。

C朗如果留隊，將成為更衣室一枚炸彈。（Getty Images）

C朗留隊或成更衣室計時炸彈

當中最重大的一個場外因素，就是C朗拿度去留。曼聯上季戰績低迷，更衣室分黨分派，猶如一盤散沙。普巴今夏離隊，更衣室少了一個好事之徒，要求離隊的C朗亦遲遲未歸，反而令一班球員專心訓練和比賽，軍心團結。可是C朗至今尚未找到一支能滿足他踢歐聯願望的球隊落班，就算早前重返球會跟高層和坦Sir談判重申離隊意欲，也改變不到勢要留隊的尷尬現實。

周日對華歷簡奴的友賽，C朗終於復出上陣，只踢上半場便被坦赫格換出，後者講解戰術時，C朗攤開雙手狀甚不滿。以坦Sir強硬作風，肯定連C朗都無面畀，不難想像葡萄牙球王今季若勉強留隊，這種畫面相信會不時出現，隨時成為更衣室內一枚計時炸彈。

曼聯今夏在迪莊身上浪費不少精力。（Getty Images）

淡靜轉會窗的利與弊

曼聯想在今夏轉會窗大展拳腳，無奈沒有歐聯資格，加上近季表現不濟，趕客非常，被目標球員派送不少檸檬。頭號收購目標法蘭基迪莊身為坦Sir昔日高徒，一樣無情講，加上他被巴塞欠下1600萬歐元人工，為追討欠薪不想就此離隊，令問題變得複雜。有消息指曼聯在轉會費之上願另付迪莊欠薪，最終能否成事已是後話。

曼聯一班球員在熱身賽重現久違笑容。（Getty Images）

無論有沒有迪莊，今季都是重整旗鼓的一季，目標不是冠軍，讓坦赫格放膽實行他的改革大計。當前急務，是修正一條甩甩漏漏的後防線，至今買入的三個球員之中兩人是守將，中堅利辛度馬天尼斯是坦Sir在阿積士的子弟兵，此子踢法強悍硬朗，可為馬古尼、連迪路夫和華拉尼帶來競爭；左閘馬拉西亞出擊力強，有助球隊增添進攻瓣數。

曼聯這個轉會窗買入成交量少，至少感覺沒有恐慌收購。針對防線問題，逐步對症下藥，加上中前場球員如能重拾狀態，當可重拾正軌。較為可惜的是，始終未能買入迪莊，麥湯米尼和費特一對防守中場級數不足問題，未獲解決。當然這並非世界末日，畢竟後費Sir年代的曼聯問題天天都多，坦Sir若能領軍重返前四並改善球隊體質，已算達標。