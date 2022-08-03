英超｜曼聯失信浪費大好門將一年青春　甸恩軒達臣轟紅魔冇口齒

被曼聯外借到諾定咸森林的英格蘭門將甸恩軒達臣表示，過去一年是他職業生涯最艱苦的日子，十分糟糕，並指曼聯違背承諾。在去年夏天，他被告知將會成為曼聯一號門將，但當他拒絕所有外借邀請留隊後，球會卻沒有履行承諾。甸恩軒達臣坦言，他不想曼聯新帥坦赫格麾下訓練，因為他擔心坦赫格看過他的訓練後會要求他留隊。



甸恩軒達臣今季被外借到森林。（Getty Images）

25歲的甸恩軒達臣接受英國傳媒訪問，批評曼聯言而無信，令他在職業球員的黃金年齡空坐板凳一年。他說：「這12個月很可能是我職業生涯最艱難的一段日子，真的很難捱及困苦，我現在很開心，終於完結了，我已經走出來。」

甸恩軒達臣續說：「有過一次對話，當我離開歐國盃大軍時，我被告知回來（曼聯）的時候將會成為一號門將。我染上新冠肺炎，之後不幸地沒有人履行當初對我說的一切。」上季初曼聯由蘇斯克查執教，但成績欠佳下台，由蘭歷克接手，兩位主帥都沒有給甸恩軒達臣機會。

甸恩軒達臣表示，今夏向球會明確表達離隊意願，被外借到森林。（Getty Images）

甸恩軒達臣上季屈居迪基亞之後，全季僅3次上陣，全在盃賽，足總盃、聯賽盃及歐聯各一。他說：「我十分沮喪，因為上個夏天我因此拒絕了很多理想的外借機會，而曼聯也不會讓我走。坐在冷板，浪費了12個月，實在太糟糕了，尤其是在這個年齡，我很生氣。」

在今個夏天，遭冷待一年的甸恩軒達臣也不想理會誰是曼聯新帥，坦赫格會否重用他之類，他一心只想離開曼聯，到另一間球會打正選。他表示沒有跟坦赫格談過，「我不想他見到我訓練，因為我知道他很可能會留下我。我告訴高層，我需要踢波，我不想再留下來做副選。」他今夏被外借到升班馬森林。

甸恩軒達臣在季前賽代表森林友賽哈化柏林。（Getty Images）

甸恩軒達臣說：「我在場上場下也十分努力，保持每日進步，我現在很期待與森林的新球季。」森林首場英超會在周六對紐卡素。