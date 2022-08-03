田徑｜首位跳入U20世錦賽決賽港人　林銘夫第9名完賽：做到期望

香港跳遠運動員林銘夫，在哥倫比亞卡利舉行的U20世界田徑錦標賽，晉身男子跳遠決賽，在周二（2日）的決賽以第9名完賽。



林銘夫為今年6月舉行的香港田徑錦標賽男子跳遠金牌得主，他今次出戰U20世錦賽，日前先在男子跳遠資格賽，兩度跳出個人最佳成績，先在第2跳造出7.54米，打破本是個人最佳的7.49米，其後第3跳更跳出7.62米，再次刷新PB，終以總成績第8名進入決賽，成為首位打入U20田徑世錦賽決賽的香港人。

他周二再戰決賽，第一跳跳出7.36米，第2跳則為7.57米，未能再突破PB，總排名列第9名。

他賽後透過香港田徑總會Facebook表示：「今次比賽做到自己期望、做到PB，也很開心能跟高水平運動員競技，未來繼續努力進步。」