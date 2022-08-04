英超｜Fantasy新兵推介　小眾之選博大放異彩首選修咸頓扭波王

英超Fantasy領隊，執咗陣未？

新球季明晚揭開戰幔，球迷忙觀戰，也忙牙骹戰。英超20路大軍招兵買馬，不乏首季亮相英超的球員。人人都愛夏蘭特、紐尼斯，入十球也沒意思。以下5名英超新人類，值得各位領隊投資，一有表現，隨時一人獨贏。（註：球員排名不分先後，括號內依次為球隊/Fantasy位置/價錢/截至4日上午11時持貨比例）



人人都夏蘭特，好玩咩？（Getty Images）

值博新兵之選

卓克杜哥利（Cheick Doucoure，水晶宮中場）

阿里布（Joe Aribo，修咸頓中場）

艾朗希基（Aaron Hickey，賓福特後衛）

保治文（Sven Botman，紐卡素後衛）

艾朗臣（Brenden Aaronson，列斯聯中場）

開鑼戰扒冷：卓克杜哥利（Getty Images）

卓克杜哥利（Cheick Doucoure，水晶宮/中場/5.0/0.1%）

揭幕戰於周五深夜舉行，上演倫敦打吡，由水晶宮對阿仙奴。一些領隊喜歡「搶頭啖湯」，博做一日榜首。同時，外界相當看好阿仙奴，尤其是從曼城來投的箭頭加比爾捷西斯，全球持貨率達73.6%。一面倒看好，就是獨贏時機。

水晶宮有主場之利，上季兩戰阿仙奴得1勝1和，有力一戰。從法甲朗斯來投的馬里中場卓克杜哥利，雖是防守中場，但敢於起腳遠射，而且中短程傳送能力不錯，去季在朗斯便交出4次助攻。此刻仍然乏人問津，價錢相宜。

筆者預計阿里布今季將會大放異彩。（Getty Images）

阿里布（Joe Aribo，修咸頓/中場/5.5/0.7%）

修咸頓擅長發掘潛力股，鍍金後大賺一筆，下一隻金蛋應是這位尼日利亞國腳。19年加盟蘇超格拉斯哥流浪，在謝拉特麾下大幅進步，去年幫助球隊殺入歐霸盃決賽。

修咸頓傳聞花費六百多萬鎊，便將阿里布收歸旗下。身型健碩，司職中場，亦可串演前鋒，熱身賽對維拉利爾一記推足半場，以一敵五破網，令球迷無限期待。

希基踢法進取，後衛中場皆宜。（賓福特官方）

艾朗希基（Aaron Hickey，賓福特/後衛/5.0/0.3%）

熱刺新將比列錫有接近三成玩家持貨，皆因進攻球員列為後衛，相當有著數。信奉數據足球的賓福特，季前收購重點強化左路力量，其中蘇格蘭國腳艾朗希基，值得一試。

20歲的希望，生涯軌跡頗為特別。在蘇超赫斯出道，第二季已獲意甲博洛尼亞青睞，上季聯賽僅缺陣兩場，更有5個入球。他在米赫洛域麾下，不時推前至中場，而且左右皆宜。多用途球員可望在賓福特大放異彩。

保治文夠高大，頂上功夫愈見進步。（Getty Images）

保治文（Sven Botman，紐卡素/後衛/4.5/2.7%）

得沙特主權基金入主而忽然富貴的紐卡素，與多支豪門拗手瓜，搶到荷蘭新晉中堅保治文。身高1米95，兩季前效力里爾奪得法甲，打破巴黎聖日耳門的壟斷地位。他在去季兩度受傷，影響上陣，仍取得3個入球。搶點能力出眾，紐卡素又多用角球及罰球進攻，保治文助攻能力，可望為各領隊帶來大量分數。

列斯聯在馬殊帶領下開季料有改革，舊部艾朗臣料有機會發揮。（Getty Images）

艾朗臣（Brenden Aaronson，列斯/中場/5.5/1.0%）

馬殊去季救列斯聯上岸，急不及待組軍，增強實力向紅牛系球會埋手，招攬薩爾斯堡舊部艾朗臣。從美職聯到薩爾斯堡，「美國美斯」每季持續穩定的入球與助攻數據。列斯失去拉芬夏，今季不乏新球員，戰術大有調整。艾朗臣與馬殊故劍重逢，可望有大量上陣機會。