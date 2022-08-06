英超Big 6前瞻．車路士篇︱換老闆大件事　恐慌收購更衣室內亂

英超2022/23球季開鑼，曼城、利物浦強勢延續，曼聯、熱刺、阿仙奴分別見起色，反觀換上美國新老闆托德波里的車路士，由球員買賣到熱身賽表現均甩甩漏漏，從主帥杜慈近日晦氣言論，今季前景看來難言樂觀。



車路士季前熱身賽表現不佳，隊中軍心不穩，前鋒華拿（左）希望離隊。（Getty Images）

車路士（上季：英超季軍）

．領隊：杜慈（Thomas Tuchel）

．主場：史丹福橋球場（容量：41837人）

．上季聯賽首席射手：美臣蒙特／11球

車路士軍心渙散，「親生仔」美臣蒙特是少數沒有離心的球員。（Getty Images）

今夏收購：

前鋒：史達寧（曼城／4750萬英鎊）



中場：卓古美卡（阿士東維拉／2000萬英鎊）



後衛：高列巴尼（拿玻里／3400萬英鎊）



門將：史隆尼亞（芝加哥火燄／810萬鎊）



史達寧強勢加盟，但車路士狀態暫時平平。（Getty Images）

簡評：新老闆上場人心不穩 或現插水式滑落

車路士原有班底力足爭標，然而前任老闆艾巴莫域治被迫賣盤，美國新班主托德波里入主，為球隊發展帶來重大不明朗因素。前朝重臣、人稱「切爾西太后」的格諾芙斯基雅（Marina Granovskaia）以及技術及表現顧問施治先後離任，更引爆今夏轉會窗亂局。

新老闆托德波里野心勃勃，承諾在轉會市場大灑金錢掃貨，卻不諳更衣室管理之道和足球轉會市場運作，向隊中部分球員豪言「我會買人取代你」，導致球員個個想走。轉會市場講求人脈關係，他以為親自上陣跟各大球員經理人食飯會面便行，看中的目標打個電話給對方球會Cold Call買人，以拉芬夏為例，車路士和列斯聯兩間球會傾掂數才發現球員本人拒絕加盟，浪費時間和精力，被巴塞遲來先上岸。之後收購西維爾中堅祖利斯古迪，又一次被巴塞搶人成功。

球員也是人，當發現一間公司前景不明，自然不會貿貿然冒險加盟。今個轉會窗車路士已數不清吃過多少隻檸檬，情況跟「油王」年代球員爭相加盟的情況截然不同。

車路士新班主托德波里親自統領今夏球員轉會事務，暫時只得一個亂字。（Getty Images）

轉會市場狂吃檸檬 恐慌收購後衛

車路士最大問題，不止別隊球員不想加盟，內部亦有多員主力有離心。上季以近億英鎊買入的前鋒盧卡古，率先要求離隊，終如願外借回國際米蘭；一對中堅魯迪格及基斯坦臣約滿已離隊，未約滿的隊長艾斯派古達、左閘馬高斯阿朗素均希望返回老家西班牙，效力巴塞隆拿。此外翼鋒薛耶治、前鋒迪姆華拿均表明想走，足球記者Dean Jones爆料指車路士一隊多達9個球員有離心。

失去上季在各項賽事攻入15球的盧卡古，迪姆華拿亦去意已決，屢次搶人失敗下，前線暫時僅買入史達寧一人。從多場熱身賽表現來看，整隊波軍心渙散，史達寧多努力也不足以彌補。更大問題是一條防線，中堅最具級數堤亞高施華已屆37歲，新加盟的高列巴尼未踢過英超，並且年屆31。陣中第三中堅已是青訓出身的查保拿，然後便是表現一直在水準以下的法國外援沙亞。

近日他們顯然對中堅人數和級數不足感不安，不斷傳出收購中堅和後衛的消息，李斯特城中堅科芬拿索價8000萬英鎊，也有意買國米守將杜費斯，最終率先落實買入的，卻是阿士東維拉18歲中場卓古美卡……總之，車路士今夏轉會工作的結論只得一個字：亂。

車路士領隊杜慈不滿球員在熱身賽表現，一臉不爽。（Getty Images）

從季前熱身賽及社區盾初步觀察，曼城、利物浦兩軍實力仍在各隊之上，曼聯、熱刺和阿仙奴均向着好的方向發展，唯獨車路士一隊遠遠未上力，領隊杜慈焦急得公然在傳媒面前發晦氣，可想而知內部問題有多嚴重。



團結一致是所有球隊成功的基本條件，車路士目前人心不安，軍心散渙，多員主力有離心，顯然未為新球季作好準備。當一眾對手積極改善軍容，此消彼長下，大膽預計車路士今季戰績或出現重大倒退，很大機會跌出前四。