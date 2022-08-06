英超｜車路士開鑼戰前夕羅致古古列拿 轉會專家又中輕鬆破謊言
撰文：何偉畧
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車路士「恐慌性搶人」，屢屢碰壁後趕及開鑼前夕羅致新將，昨日公布簽入白禮頓的西班牙左閘古古列拿，轉會費最高達6200萬鎊。
贏回一仗的不止「藍戰士」，還有「轉會通」記者羅曼奴（Fabrizio Romano）。早前報道傳聞後被白禮頓官方否認，他曾回應一句「睇下邊個講大話」。如今結果揭盅，不忘在社交媒體，用兩個字簡單回應。
車路士官方網頁宣布古古列拿加盟，簽約6年，並已跟新隊友一同操練，看來可以隨隊在本季首仗聯賽作客愛華頓。領隊杜慈直言這位24歲新將是「新艾斯派古達」：「我不想過度興奮，但我有這種感覺，他的思想、態度，以至位置。他也是左腳，可踢三中堅或翼衛，而且相當友善和謙卑。」
據羅曼奴報道，車路士先向白禮頓支付5500萬鎊轉會費，另帶700萬鎊附加條款，視乎古古列拿的表現。同時，白禮頓向車路士借用英格蘭後衛新星利維高維（Levi Colwill），不設買斷條款。
古古列拿在今夏起初與曼城扯上關係，惟兩支球會對轉會費有分歧，此時車路士加入轉團。兩天前，羅曼奴在社交媒體披露古古列拿與車路士好事近，並指兩家球會達成協議。帖文惹來白禮頓高調反擊，發出官方聲明否認達成協議，更直斥不少傳媒報道失實。有車路球迷在twitter失望地指羅曼奴「講大話」，但羅曼奴顯然「未驚過」：「睇下邊個講大話。」轉會消息公布後 ，羅曼奴回覆自己的留言：「唔係我。」
羅曼奴又指，車路士買入古古列拿後，正在與轉會窗「好朋友」巴塞隆拿洽談出售馬高斯阿朗素。他指轉會費將低於1000萬歐元，球員方面更在數月前已跟巴塞隆拿談妥個人條件。
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