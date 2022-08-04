足球轉會｜卡斯柏舒米高告別李斯特城轉戰法甲　班主：球會傳奇

天下無不散之筵席，35歲的卡斯柏舒米高宣布告別李斯特城，結束11年的「藍狐」生涯，轉投法甲的尼斯，並簽約3年。



李斯特城隊長﹑現年35歲的卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）宣布離隊，告別效力11載的李城，盛傳以100萬鎊轉會費加盟法甲的尼斯，簽下一紙3年的合約。

離開「藍狐」，無疑是個困難的決定。舒米高透過社交網站發文，表達李城對他的意義，「11個難忘的球季後，離開李城是個艱難的決定。李斯特城不止是一間球會，我在這裏有美好的回憶﹑有不少好友，在我心目中十分有份量，我視這裏是我的家。」

卡斯柏舒米高是當年英超奪冠的功臣之一。（資料圖片／Getty Images）

舒米高透過留言細數他在李斯特城的點滴，由2014年捧起英冠錦標升班﹑2016年驚喜奪得英超冠軍﹑2018年維猜的60大壽﹑親眼目睹班主維猜的直升機意外﹑2021年贏得足總盃及社區盾，所有甜酸苦辣全都是舒米高足球生涯的重要回憶。

經歷11個寒暑，舒米高感激遇上的人和事，感謝球迷多年的支持，並約定大家將會再見。

卡斯柏舒米高回憶維猜遇難晚上 難忘班主知遇之恩

卡斯柏舒米高告別效力11載的李斯特城。（資料圖片／Getty Images）

維猜兒子﹑李斯特城班主艾也屈（Aiyawatt Srivaddhanaprabha）透過官方網站向舒米高致意，盛讚對方是李城的傳奇，「卡斯柏是個勇於承擔的人，在場內場外也是一個領袖，多年來帶領李斯特城不斷前行。他多年在球隊的成就有目共睹，即使如今他離隊了，他也是李城的傳奇，以及我們大家庭的一分子。」

當舒米高離隊後，李斯特城沒有意欲買入新門將，新球季將由副選門將丹尼禾特（Danny Ward）把守最後一關。

卡斯柏舒米高與艾朗藍斯成為新隊友。（Twitter截圖）

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