英超轉會｜車路士防線終有好消息 隊長艾斯派古達決定留隊兩季
撰文：趙子晉
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車路士防線要人，近日在轉會市場傳出不少傳聞，可惜「得個講字」，直到開季在即終於迎來好消息，盛傳離隊的隊長艾斯派古達，最終決定做留下來的人，與車路士續約兩年。
車路士的名字在轉會市場老是常出現，但大多數都是被拒絕的消息，早前把目標轉移至李斯特城的韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）身上，惟未到價再「食檸檬」。
縱然無新兵，但留得住舊人也是一則好消息。車路士隊長艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）一直盛傳轉投巴塞隆拿，英媒指巴塞曾希望把「AZP」當作迪比或奧巴美揚等球員的交易籌碼，惟雙方一直未能達成共識，交易一拖再拖，最終不了了之。
車路士日前宣布，這名32歲的車路士隊長與球隊續約兩季，艾斯派古達披上車路士的新球衣及會旗，在史丹福橋的看台上留影。艾斯派古達在2012年夏天加盟「藍戰士」，即將迎來第11個英超球季，他依然十分期待，「我十分高興繼續留效車路士，就像我的家一樣。我在這裏效力已有10年，我依然感到球會的愛，並十分高興與球隊繼續同行，創造更多美好回憶。」
艾斯派古達留隊，對車路士必定是個好消息，畢竟留得住老大哥，有穩定軍心的作用。新班主托德波里（Todd Boehly）也「落足嘴頭」，坦言不希望失去艾斯派古達，因為他能以經驗及領導才能領軍。
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