轉會情報︱車路士鬧中堅荒　傳8000萬鎊恐慌收購21歲李斯特城守將

車路士在新班主托德波里親自上陣下，今夏在轉會市場狂吃檸檬。魯迪格、基斯坦臣先後離隊，艾斯派古達、馬高斯阿朗素亦排住隊想走，雖從拿玻里買入高列巴尼，但早已斟妥的西維爾中堅祖利斯古迪反口投巴塞，令藍軍失去預算。

畢竟堤亞高施華已屆37歲，新兵高列巴尼也31歲，車路士急於買入一個年輕又夠級數的守將，看中的21歲法國中堅科芬拿，就算被李斯特城開價8000萬英鎊，也未被嚇退。



車路士傳看中李斯特城中堅科芬拿，轉會費傳高達8000萬英鎊。（Getty Images）

為何車路士會大為緊張？看看魯迪格、基斯坦臣雙雙離隊後，隊中餘下中堅人選，便可輕易明白——「老大哥」堤亞高施華已屆37歲，難望踢足所有賽事，新買入的高列巴尼31歲，第三人選已是23歲青訓產品查洛巴，第四中堅是錯漏百出的法國守將沙亞（Malang Sarr）。

祖利斯古迪決定轉投巴塞後，明顯令車路士慌亂過來，消息指藍軍想買入李斯特城的科芬拿。這位身高1.9米的法國中堅，被李斯特城標價8000萬至8500萬英鎊，車路士當然希望能以較低價錢買入，然而李城根本無意出售，加上科芬拿的合約2027年才屆滿，在明知藍軍底牌的情況下，一定無可能割價出售。

車路士看中國米守將杜費斯。（Getty Images）

8000萬英鎊的李斯特城中堅，是否有似曾相識感覺？曼聯在2019年夏天正是用這個價錢，收購哈利馬古尼，3年後李城能否再來一張大刁，便要看車仔的「誠意」了。

中堅以外，車路士同時想買右閘，畢竟假如艾斯派古達也離隊，同位置便只剩下列斯占士一人。他們看中意甲球隊國際米蘭守將杜費斯（Denzel Dumfries），國米雖無意放人，但球會缺乏資金，加上向巴黎聖日耳門出售中堅史堅拿的計劃受阻，或令他們改變主意出售26歲的荷蘭國腳杜費斯套現。