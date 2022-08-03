足球轉會｜車路士簽英格蘭中場新星　搶贏巴塞奪U19歐國盃功臣

車路士宣布，與阿士東維拉就英格蘭新星卓古美卡（Carney Chukwuemeka）的轉會費達成協議，這位18歲中場獲准到倫敦商討個人合約及接受體測。據英國《BBC》披露，卓古美卡的轉會費為2000萬鎊。



卓古美卡與維拉的合約本身於明年夏天屆滿，但他拒絕續約，沒有到隨隊到澳洲踢季前賽。卓古美卡被視為歐洲其中一名最具潛質的新星，今夏助英格蘭贏得U19歐國盃冠軍，他在賽事中攻入3球，入選最佳陣容。卓古美卡已經有兩季英超經驗，其中去季11次披甲。

卓古美卡上季為維拉11次英超上陣。（Getty Images）

傳卓古美卡得到多間大球會青睞，包括巴塞隆拿、AC米蘭及多蒙特，最終選擇了車路士。卓古美卡在奧地利出世，他的父母是尼日利亞裔人，他在英國成長，於維拉接受青訓。

車路士簽下18歲美國門將加比爾史路連拿（車路士官網）

車路士今夏以5000萬鎊從曼城簽入史達寧，並以3400萬鎊從拿玻里收購高列巴尼。車路士昨日還宣布，簽美職聯的芝加哥火燄簽下加比爾史路連拿（Gabriel Slonina），這位18歲門將簽約6年，但他不會馬上披甲，而是以外借身分繼續踢美職至今個球季完結，到2023年才到車路士報到。

車路士的增兵步伐相信未停，據報他們希望簽入白禮頓後衛古古列拿。