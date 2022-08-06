伊高沙托尼投日乙甲府風林 相隔10年回歸日本球壇
撰文：趙子晉
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前香港足球先生伊高沙托尼早年前往中國發展，效力梅州客家後，今年未有班落。日乙球會甲府風林宣布，簽入這名29歲的巴西球員，伊高沙托尼相隔10年再度登陸日本。
伊高沙托尼（Igor Sartori）在2018/19球季助和富大埔奪得港超冠軍，同時當選香港足球先生，2021年轉戰中國，加盟中甲梅州客家，並錄得6個入球及11個助攻。這名巴西外援未與球隊續約，今年未有班落。
日乙的甲府風林今日（6日）宣布，簽入伊高沙托尼，再度返回日本球壇。伊高沙托尼與日本甚有淵源，他父親艾仙度在日本具有名氣，90年代效力鹿島鹿角，而伊高生涯初段亦跟隨父親腳步，效力的第一間球會同樣是鹿島鹿角。10年過後，伊高沙托尼再戰日本。
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