網球｜拿度復操再觸傷舊患　祖高域「保時捷特訓」獲路人歡呼

西班牙網球名將拿度（Rafael Nadal，台譯納達爾）在溫網男單4強賽前因腹傷退賽，昨（7日）宣布退出今周在加拿大蒙特利爾展開的羅渣士盃（Rogers Cup），為本月底舉行的美網爭取養傷時間。



上月在溫網才因腹傷無奈退賽的拿度，再因拉傷腹部，退出作為美網前哨戰的羅渣士盃，加上未有接種疫苗的祖高域（Novak Djokovic，台譯喬科維奇）落實無法入境加拿大，兩位大將一同缺席今屆羅渣士盃。

西班牙名將拿度再度因腹傷無奈退賽。（Getty Images）

36歲的拿度在今年連奪澳網、法網冠軍，目前坐擁21座大滿貫金盃，無奈因腹肌再度拉傷，要退出羅渣士盃，對此他表示：「原本在家鄉訓練一切順利，沒想到腹部開始疼痛不適。」

目前正在為美網積極備戰的拿度，原定在11日登場，惟昨日突然宣布退賽，「我已練波一段時間，但直到4天前才開始練發球，我昨日感到腹部有輕微不適，今日仍未恢復，與醫生交談後，我們決定更保守的面對這狀況，為盡快回到球場多留休息時間。」

至於能否出戰緊接的北美硬地賽事，他目前還是持保留態度。

5屆冠軍拿度指很遺憾無法參加羅渣士盃。（Getty Images）

至於剛在溫網完成4連霸的祖高域，也因為堅持不接種新冠肺炎疫苗，無法入境加拿大參加羅渣士盃，無疑對他出戰月底的美網有影響，外媒認為他有大有可能不獲美國當局豁免入境。

祖高域被拍下用保時捷跑車訓練。（網上圖片）

不過，這名塞爾維亞球星仍為美網積極備戰，目前他雖在黑山度假，卻沒有悠閒度日，不只學習巴西戰舞卡波耶拉（Capoeira）增強身體靈活性，還有球迷拍下他把價值約300多萬的保時捷911 GT3當訓練器材，雖然該跑車重達1435公斤，他依然能推車往前約10米，引起不少路人歡呼。