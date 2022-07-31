網球｜祖高域不打疫苗仍想出戰美網　獲逾4萬人聯署支持

塞爾維亞網球名將祖高域（Novak Djokovic，台譯：喬科維奇）因拒絕接種新冠疫苗而無法入境美國，亦無法參加美國網球公開賽。

祖高域獲逾4萬3000人發起聯署向美國當局請願，讓他能入境參加美網爭冠，他今日（31日）在社交媒體向球迷致謝，透露「正為美國網球公開賽備戰」。



在月初的溫網取得4連霸，累積個人第21項大滿貫錦標的祖高域，卻先後因無法參加澳網、溫網積分無效等，世界排名跌到第7名。這名前世界球王在31日於社交媒體撰文，表示仍希望能參加一個月後在紐約舉行的美網，坦言沒有接種疫苗的自己除了積極備戰外，也只能祈禱。

年初因拒打疫苗而捲入風波的祖高域，在7月初的溫網封王，重拾球王風采。（Getty Images）

早前有超過4萬3000人在網上發起聯署請願，希望美國當局准許生涯取得21座大滿貫冠軍的祖高域，能順利參加8月29日展開的美網賽事。

祖高域今日（31日）在Instagram上載練習影片，撰文感謝支持他的球迷，「我只想在這裏跟大家說，這幾天看到來自世界各地、許多充滿愛與支持的留言，我十分感激。這是我始料不及的，我太喜出望外了。我只是想說聲謝謝，大家以這種充滿愛與支持的方式，與我的網球生涯產生共鳴，希望我繼續參加比賽，這真的很特別。」

祖高域撰文感謝球迷支持。（截圖）

35歲的祖高域生涯3度在美網封王，他透露儘管不知道能否出戰賽事，仍積極訓練，「我正在備戰，猶如我獲准參賽一般。與此同時，我也正在等待消息，看是否有前往美國的機會。祈求好運吧。」

去年在澳網、法網、溫網奪冠，在美網屈居亞軍的祖高域，今年積分損失慘重。他因疫苗問題被驅逐出澳洲而無法在澳網衛冕，法網又在8強止步，在溫網雖然封王重振旗鼓，但今年溫網因禁止俄羅斯、白俄羅斯選手出賽而取消積分，使他無法保住冠軍積分，世界排名因而下滑落到目前的第7名。

祖高域在溫網奪冠後，積極為美網備戰。（Getty Images）

由於未接種疫苗，祖高域已錯過3月美國舉行的印第安威爾斯及邁阿密公開賽，不過從他今天的發文來看，似乎仍在等待有關單位正式回應。