網球｜祖高域入境加拿大失敗　被迫退出羅渣士盃　出戰美網成疑

祖高域今年衝擊個人第22項大滿貫有隱憂，這名至今沒有接種疫苗的塞爾維亞「一哥」，不獲入境加拿大，只好無奈退出下周舉行的羅渣士盃。



祖高域（Novak Djokovic）早前在溫布頓贏得個人第21個大滿貫單打錦標，這名35歲的網球名將至今仍然未接種疫苗，他早已打定輸數，大有可能缺陣美網。

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祖高域原定參加下周在加拿大蒙特利爾舉行的羅渣士盃（Rogers Cup），惟再度因為入境條例而無奈退賽。沒有接種疫苗﹑又不是美﹑加的國民，將無法入境當地。

祖高域如今再吃「閉門羹」，無疑對他出戰月底的美網有影響，他有大有可能不獲美國方面的豁免入境，今年勢未能再衝多一項大滿貫。祖高坦上周透露，他依舊如常訓練，並等待美網方面的好消息。

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