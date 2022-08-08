英超｜戰術先鋒哥迪奧拿當世無雙　曼城奇陣擁兩名後衛防中搖擺人

曼城領隊哥迪奧拿的戰術向來領先球壇，而且他一直樂於嘗試新戰術。在周日曼城作客贏韋斯咸2：0的比賽中，哥帥再使用兩閘/防中搖擺人的部署，在球隊控球在腳時，基爾獲加及祖奧簡斯路自然地壓上，走入中路，變成由守轉攻的樞紐。



哥迪奧拿總是走在球壇戰術最前線。（Getty Images）

求購古古列拿失敗後，曼城在首場聯賽對韋斯咸，派遣祖奧簡斯路踢左閘，而基爾獲加就踢右閘。從這場比賽，可見到哥迪奧拿對兩閘球員的要求有多麼高！從比賽一開始，當曼城控球在腳時，簡斯路及獲加就不會留在邊路，兩人會踢前一格，並移入中路，類似踢防中。

尼敦阿基控球，簡斯路、獲加及洛迪準備接應。（網上片段截圖）

簡斯路及獲加的新位置，可以增加曼城在中路的接應人數，方便球隊由後場組織攻勢到前場。兩人會接應魯賓戴亞斯及尼敦阿基的傳球，再運上前場予奇雲迪布尼及根簡度。在上季頗熟習類似安排的簡斯路，今仗111次傳球，為全隊傳球次數最多的球員，獲加亦有88次，兩人的傳球成功率都高逾90%。

簡斯路、獲加有時踢得比洛迪更前。（網上片段截圖）

這時候，曼城的陣式會變成2-3-5。魯賓戴亞斯及尼敦阿基留守最後，為「2」；簡斯路及獲加加上洛迪卡斯簡迪任防中，為「3」，當中洛迪的位置也很靈活，可以按需要墮後，與戴亞斯及阿基形成3人防線。

夏蘭特、迪布尼、根度簡、菲爾科頓及基亞利殊為前場5人組。（網上片段截圖）

前線5人組是艾寧夏蘭特、迪布尼、根度簡、菲爾科頓及基亞利殊，後兩人分居兩翼，用盡球場闊度，迪布尼及根度簡自由度較大，負責中路串連，尋求威脅傳球機會，至於夏蘭特就站到最前。

簡斯路今季穿上7號球衣。（Getty Images）

哥迪奧拿近年積極研究這招閘位/防中搖擺人，源於他執教拜仁慕尼黑時，將拿姆直接改造成防中開始，之後執教曼城時，他就進一步研究，如何在比賽中變化，讓閘位球員企防中位。有時他會安排其中一邊閘位這樣做，而這場對韋斯咸就雙閘齊變身。

基爾獲加今仗名為右閘，但實際位置上會踢防中。（Getty Images）

哥迪奧拿這招也有局限，例如社區盾對利物浦就用不着，一來曼城不是掌握壓倒性的控球，二來利物浦的翼鋒如穆罕默德沙拿習慣拉邊，所以兩閘一定要緊守邊路。相反，曼城這場對韋斯咸全面控制戰局，控球率有75%，而且韋斯咸也盡量屯兵中路。