英超︱夏蘭特宣告怪物來了 曼城首戰作客韋斯咸即梅開二度
撰文：吳慕兒
出版：更新：
艾寧夏蘭特用表現和入球證明，英超新怪物來了！
社區盾對利物浦一仗，他似乎仍需一點時間適應英超節奏，不過曼城今季英超首戰作客向來不易踢的黑馬韋斯咸，輕鬆梅開二度，彷彿向世人宣告根本不用替他擔心。
韋斯咸上季面對前列球隊戰績出色，上季英超煞科戰更一度領先曼城2：0，幾乎令對方失落聯賽冠軍。不足3個月重返韋斯咸主場，夏蘭特的加入，令曼城在這個球場贏波變得容易。
29分鐘韋斯咸門將法比安斯基傷出，由艾路拿入替。曼城在36分鐘一次攻勢，一個看似力度太大的傳球，步大力雄的夏蘭特竟然快門將一步先觸球，艾路拿慢一步將他撲跌，被判罰十二碼。夏蘭特親自操刀中鵠，曼城半場領前1：0。
下半場戰至65分鐘迪布尼一記「手術刀」直線傳球，夏蘭特高速入楔接應左腳射入，個人梅開二度，曼城領先至2：0。韋斯咸看來無法威脅曼城，哥迪奧拿77分鐘將他收起，由艾華利斯入替。曼城終憑他這兩個入球，2：0擊敗韋斯咸，全取3分。
英超開鑼︱重溫上季七不思議數據 曼聯失球竟多過降班球隊研究指近7成英超球員遭網上暴力 半隊曼聯球員被網民辱罵最多英超Big 6前瞻．曼聯篇︱坦赫格撥亂反正新時代 C朗問題待解決英超Big 6前瞻．車路士篇︱換老闆大件事 恐慌收購更衣室內亂英超Big 6前瞻．阿仙奴篇︱阿迪達增兵對症下藥 兵工廠值得期待英超Big 6前瞻．熱刺｜干地領航朝錦標衝刺 小心防線一個炸彈位英超Big 6前瞻．利物浦篇︱紐尼斯領銜新三叉戟 穩中求突破英超Big 6前瞻．曼城篇︱夏蘭特加盟進攻力求再進化 防線存隱憂英超開鑼︱三支升班馬介紹 森林最有新鮮感 富咸般尼茅夫常出現英超開鑼︱22/23球季比賽足球充滿集體回憶 復刻30年前初代版本