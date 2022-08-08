英超︱夏蘭特宣告怪物來了　曼城首戰作客韋斯咸即梅開二度

艾寧夏蘭特用表現和入球證明，英超新怪物來了！

社區盾對利物浦一仗，他似乎仍需一點時間適應英超節奏，不過曼城今季英超首戰作客向來不易踢的黑馬韋斯咸，輕鬆梅開二度，彷彿向世人宣告根本不用替他擔心。



夏蘭特首戰英超即梅開二度，霸氣十足！（Getty Images）

韋斯咸上季面對前列球隊戰績出色，上季英超煞科戰更一度領先曼城2：0，幾乎令對方失落聯賽冠軍。不足3個月重返韋斯咸主場，夏蘭特的加入，令曼城在這個球場贏波變得容易。

29分鐘韋斯咸門將法比安斯基傷出，由艾路拿入替。曼城在36分鐘一次攻勢，一個看似力度太大的傳球，步大力雄的夏蘭特竟然快門將一步先觸球，艾路拿慢一步將他撲跌，被判罰十二碼。夏蘭特親自操刀中鵠，曼城半場領前1：0。

下半場戰至65分鐘迪布尼一記「手術刀」直線傳球，夏蘭特高速入楔接應左腳射入，個人梅開二度，曼城領先至2：0。韋斯咸看來無法威脅曼城，哥迪奧拿77分鐘將他收起，由艾華利斯入替。曼城終憑他這兩個入球，2：0擊敗韋斯咸，全取3分。