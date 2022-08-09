英超轉會｜愛華頓借用狼隊守將各取所需　高亞迪擅長踢三中堅

29歲狼隊中堅高亞迪（Conor Coady）外借加盟愛華頓一季，將穿上30號球衣。



高亞迪投愛華頓，可說各取所需。狼隊在新球季轉踢4-2-3-1陣式，踢開三中堅的高亞迪失去正選，他渴望入選英格蘭參加世界盃，所以想離隊找機會。高亞迪是利物浦青訓產品，出道後苦無機會，踢過錫菲聯及哈特斯菲，之後在2015年轉投狼隊，幫狼隊升班，效力至今，是狼隊的老臣子。

同時間，愛華頓急需中堅。在上場對車路士，耶利文拿及賓葛菲特受傷，兩人料長期缺陣。再者，愛華頓該仗踢5-4-1陣式，不排除今季更多使用三中堅的陣式，借用高亞迪不但可增添中堅人手，而且獲得一位三中堅的指揮官。

愛華頓主帥林柏特說：「（高亞迪）作為英超其中一名最可靠的後衛，又是英格蘭國腳，他的領導能力可以給我們很大幫助。」高亞迪是愛華頓今季第4名新兵，他們之前簽入維拿基、達高斯基及杜韋麥尼爾。