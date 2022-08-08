轉會情報｜巴塞發信要求迪莊取消拖糧合約　曼聯輸波轉移目標救急

法蘭基迪莊的去向又有新進展！《The Athletic》的足球記者David Ornstein披露，巴塞發現迪莊在2020年簽下的「拖糧」合約涉及不法行為，要求迪莊宣布該合約作廢。另外，英國《天空體育》報道，曼聯同意收購祖雲達斯中場拉比奧特。



巴塞的荷蘭中場迪莊是今夏轉會窗的主角。（Getty Images）

David Ornstein引述西班牙消息人士稱，巴塞在7月15日去信迪莊，聲稱迪莊在2020年10月20日與巴塞簽訂的續約中，由巴塞前管理層開出的合約條款涉及違法行為，並有證據可以作出法律行動；故此，巴塞希望迪莊同意取消這份合約，恢復迪莊在2019年加盟巴塞時所簽的第一份合約。

迪莊在2019年加盟巴塞，簽下一份年薪1400萬歐元的合約，但暫時他未有一季收足人工。（Getty Images）

據西班牙《馬卡報》上月的報道，迪莊在2019年加盟時所簽的合約，年薪1400萬歐元。在疫情下，巴塞財政受影響，希望迪莊共渡時艱，雙方簽了一份「拖糧」的合約。2020年10月20日所簽的合約中，於20/21及21/22球季，迪莊的年薪分別由1400萬歐元減至300萬及900萬歐元，而這兩季少收的1600萬歐元就分攤到22/23起4個球季，每季出糧多400萬歐元。在22/23至24/25球季，迪莊年薪為1800萬歐元，到25/26球季更獲加薪至1900萬歐元。

傳聞巴塞希望迪莊減薪留隊，若不減薪就要離隊，英超的曼聯及車路士都對他有興趣。至於曼聯斟介迪莊個多月仍沒進展，英超首戰又輸波，看來想轉移目標救急，David Ornstein收到消息，曼聯正努力從祖雲達斯簽入拉比奧特，這名27歲法國中場與祖記尚餘一年合約。

傳曼聯有意簽入拉比奧特，並與祖記達成協議。（Getty Images）

另一足球記者、被視為轉會專家的Fabrizio Romano表示，拉比奧特的母親有參與轉會談判，暫時未達成協議，而祖記就對拉比奧特離隊持開放態度。至於英國《天空體育》更聲稱，曼聯已跟祖記就轉會費達成協議。