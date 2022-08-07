轉會情報︱巴塞未註冊到一堆新兵又買人　車路士左閘阿朗素勢加盟

今個夏季轉會窗，「財困中」的巴塞隆拿必定是最忙碌的球會，羅拔利雲度夫斯基、祖利斯古迪、拉芬夏等新兵尚未註冊到，已經又有新兵排隊等待加盟。

車路士隊長艾斯派古達「轉軚」決定留隊，藍軍另一守將馬高斯阿朗素卻堅持「巴塞」夢，有望巴塞成為新一員。問題是，何時可以成事呢？



利雲度夫斯基在魯營球場60000名球迷見證下強勢加盟巴塞，其實尚未成功註冊。（Getty Images）

周五（5日）下午，羅拔利雲度夫斯基踏進巴塞隆拿主場魯營，60000球迷見證下強勢加盟，熱烈歡呼。同日西班牙《體育報》爆料，其實巴塞至今尚未能替他註冊成為西甲球員。不止利雲度夫斯基，今夏加盟巴塞的另外四名球員，包括拉芬夏、祖利斯古迪、基斯爾和基斯坦臣，以及兩位續約留隊的球員奧士文尼迪比利、沙治羅拔圖，全部未獲西甲賽會註冊在2022/23球季上陣。

即使如此，仍無阻更多球員前往巴塞之路。隨着白禮頓左路守將古古列拿加盟車路士，藍軍同位球員馬高斯阿朗素也預備上路。「轉會達人」、意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）消息指，「巴塞接近簽入馬高斯阿朗素！巴塞與車路士接近達成協議，交易可望很快完成。據悉費用會少於1000萬歐元，球員個人條款早在3個月前傾妥。」

馬高斯阿朗素被指即將加盟巴塞。（Getty Images）

今個夏天車路士後防大換血，中堅魯迪格回復自由身投皇馬，另一約滿中路守將基斯坦臣一圓巴塞夢。隊長艾斯派古達原本也排隊入魯營，最終改變主意留隊，同樣渴望投巴塞的左閘馬高斯阿朗素，則堅持離隊計劃，可望與基斯坦臣一起成為巴塞新一員。

他們何時才可成功註冊，尚待西甲賽會批准。西甲下周六（13日）便開鑼，巴塞會長拿樸達估計，近期已為球會籌得8.68億歐元，並大大掃除符合賽會財政要求方面諸多障礙，巴塞亦正與西甲賽會高層定期開會評估現況。

可是《體育報》引述巴塞職員內部消息指，今夏5員新兵和迪比利、沙治羅拔圖兩名續約舊將均尚未獲西甲賽會註冊。據了解巴塞需要第四度出售資產、持續壓低人工開支以及出售球員（最理想是高人工的法蘭基迪莊和迪比），才能為新球員註冊。

《體育報》估計，巴塞下星期很大機會第四度出售資產，才可望趕及在開咧前為這7位球員註冊。如果未能趕及球季開鑼，巴塞仍有一些時間走盞，西甲球員註冊限期為8月31日。