英超轉會︱曼聯收購33歲阿奴杜域震驚全球　瑟頓：公關災難

曼聯今夏轉會窗諸多阻滯，收購迪莊拖足整個夏天仍無結果，不少心儀對象拒絕加盟。增兵路屢遇挫折，周日今季英超首仗主場1：2不敵白禮頓後，球會立即在轉會市場連番出手，先是收購防守中場拉比奧特，繼而輪到前鋒阿奴杜域。

兩人均是球壇有名的壞孩子，尤其後者已經33歲，曼聯的舉動不似早有預備，更像是恐慌收購（Panic buy），前英超金靴獎得主瑟頓直指阿奴杜域的收購是「公關災難」。



曼聯被傳收購33歲的阿奴杜域。（Getty Images）

曼聯周日在今季英超首戰敗陣，周一隨即爆出兩宗轉會傳聞，27歲法國中場拉比奧特（Adrien Rabiot）在祖雲達斯失寵，足球記者David_Ornstein指曼聯已同意付出1500萬英鎊轉會費收購。然而轉會並未落實，曼聯必須跟拉比奧特的母親Veronique傾談球員個人條款——這位不一樣的母親身兼兒子經理人，曾跟球會體育總監起衝突、要求見領隊和出席操練，被形容為「噩夢一樣的談判對象」。

更令世人震驚的是，曼聯同日再傳出有意收購33歲奧地利國腳阿奴杜域（Marko Arnautović）。這位前韋斯咸前鋒的天份毫無疑問，然而他的全盛期已經過去，加上球場紀律甚差，因此傳聞惹來全球譁然。

曼聯亦被指出價收購拉比奧特。（Getty Images）

轉任球評人的前英格蘭國腳瑟頓（Chris Sutton）直斥，曼聯想收購阿奴杜域的舉動「簡直瘋狂」，「我以為是個笑話，真荒謬。」他認為，「在球迷眼中這絕對是錯誤一步，世上有千百萬個球員能夠跟曼聯扯上關係，我真是不明白。」他形容，「這絕對是個公關災難，若阿奴杜域真的加盟，會為坦赫格帶來巨大壓力。」

有趣的是，即使曼聯真的希望得到阿奴杜域，他目前效力的球會不一定願意放行。「轉會達人」、意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）引述博洛尼亞總監迪維奧的話，「曼聯想要阿奴杜域？我們對曼聯的興趣感到驕傲，但我們並無計劃賣走他。我們希望把他留在博洛尼亞，正如會長所講：他是我們計劃重要部分，連標價也沒有。」

阿奴杜域曾先後效力史篤城和韋斯咸兩間英超球會，6個球季以來184次聯賽上陣攻入43球。2019年接收高人工的聘約轉戰中超球隊上海海港，至2021年加盟意甲球隊博洛尼亞，全季34次上陣取得15入球。