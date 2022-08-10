轉會情報｜曼聯增兵又吼荷甲球員　《天空體育》：3500萬鎊斟加普

英國《天空體育》報道，曼聯準備花費約3500萬鎊收購燕豪芬前鋒加普（Cody Gakpo）。



曼聯主帥坦赫格又向荷甲熟人埋手，希望簽入燕豪芬前鋒加普，這位23歲荷蘭國腳與坦赫格屬同一經理人。加普上季各項賽事47場上陣，攻入21球，交出15次助攻，表現不俗，據《天空體育》估計其身價約3500萬鎊。

現任燕豪芬教練跟曼聯也有淵源，他是前紅魔射手雲尼斯達萊，不知這層關係會否幫到曼聯買人。

曼聯今夏一直尋找新前鋒，首號目標本是坦赫格在阿積士的舊將安東尼，但阿賓士索價甚高，多於7000萬鎊才考慮放人，嚇退了曼聯。有傳曼聯看中薩爾斯堡前鋒積斯高（Benjamin Sesko），但此子決定留隊一年，明夏轉投RB萊比錫。此外，曼聯亦因博洛尼亞叫價太高及球迷反對，放棄了阿拿奧杜域。

在安東尼馬迪爾受傷，加上C朗拿度前途未定下，曼聯的確需要增添前鋒人手。