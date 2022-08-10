轉會情報｜曼聯增兵又吼荷甲球員 《天空體育》：3500萬鎊斟加普
撰文：顏銘輝
出版：更新：
英國《天空體育》報道，曼聯準備花費約3500萬鎊收購燕豪芬前鋒加普（Cody Gakpo）。
曼聯主帥坦赫格又向荷甲熟人埋手，希望簽入燕豪芬前鋒加普，這位23歲荷蘭國腳與坦赫格屬同一經理人。加普上季各項賽事47場上陣，攻入21球，交出15次助攻，表現不俗，據《天空體育》估計其身價約3500萬鎊。
現任燕豪芬教練跟曼聯也有淵源，他是前紅魔射手雲尼斯達萊，不知這層關係會否幫到曼聯買人。
曼聯今夏一直尋找新前鋒，首號目標本是坦赫格在阿積士的舊將安東尼，但阿賓士索價甚高，多於7000萬鎊才考慮放人，嚇退了曼聯。有傳曼聯看中薩爾斯堡前鋒積斯高（Benjamin Sesko），但此子決定留隊一年，明夏轉投RB萊比錫。此外，曼聯亦因博洛尼亞叫價太高及球迷反對，放棄了阿拿奧杜域。
在安東尼馬迪爾受傷，加上C朗拿度前途未定下，曼聯的確需要增添前鋒人手。
英超熱話︱曼聯隊長被揭比賽前已犯錯 球迷對比兩位前任：差太遠轉會情報｜曼聯收球迷投訴放棄阿拿奧杜域 斟拉比奧特進展樂觀英冠︱曼聯目標前鋒後場狂轟60碼金球 與碧咸經典入球相提並論英超轉會︱曼聯收購33歲阿奴杜域震驚全球 瑟頓：公關災難轉會情報｜巴塞發信要求迪莊取消拖糧合約 曼聯輸波轉移目標救急曼聯坦赫格玩火排陣讓半場 深層次問題還需時間解決｜01球評英超速評︱曼聯防線鬆散依舊 非朝夕可改 今季預定續坐過山車