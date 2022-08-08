英超速評︱曼聯防線鬆散依舊　非朝夕可改　今季預定續坐過山車

曼聯今季由新領隊坦赫格（Erik ten Hag）掌帥，多場季前熱身賽表現可人，一度予球迷希望。不料英超首場比賽主場對白禮頓即以1：2敗陣，證明改革之路仍十分漫長。

紅魔鬼在這場比賽展現出來的，並非完全負面，然而今個球季肯定不易捱，要做好坐過山車準備。



坦赫格曼聯改革長路漫漫。（Getty Images）

曼聯今仗三點觀察：

1. 防線老問題，考驗坦赫格功力

2. 前場雙核有睇頭，磨合仍需時

3. 拉舒福特低迷、C朗威力減，另一球員健康至關重要

馬古尼是曼聯防線雙刃劍。（Getty Images）

應如何處置馬古尼？

先說防線問題。曼聯防線買入馬天尼斯、馬拉西亞兩員新兵，今仗只出利辛度馬天尼斯一人，夥拍馬古尼。曼聯隊長今仗雖沒有因犯錯直接導致失球，但他速度實在太慢，遇上迫搶速度甚高的白禮頓球員，踢得相當吃力。馬古尼防守上有其長處和特點，問題是英超愈來愈多球隊採用前場高速迫搶戰術，他速度慢的弱點只會愈來愈吃虧。

就算他本人無犯錯，跟上季一樣，他的問題彷彿會傳染一樣，令隊友輪流「派膠」。究其原因，當然不是馬古尼一人問題，而是整條中後場線的排陣和配置。今場坦赫格跟上季曼聯兩位主帥蘇斯克查和蘭歷克一樣，排出4-2-3-1陣式，以費特和麥湯米尼踢雙防中。上季曼聯已在比賽中一再證明，這兩位中場球員掃蕩力平平，級數亦不足，對掩護一條防線助力不夠。今日踢正選的兩閘梳爾和達洛治同樣不是以速度見稱，因此一遇上對手打反擊，曼聯便顯得脆弱無力。

轉會市場上，紅魔鬼買不到法蘭基迪莊，暫時也未能買入任何一位防守中場，人腳上未有提升，便要靠坦赫格排陣上作出變化了。出得馬古尼，便要找出相應快腳隊友在他身邊幫忙，否則倒不如放他到後備席。一支球隊的防守系統，需要時間訓練提升和調校，不是一時三刻可解決，今季相信仍要經歷好一段陣痛期。

艾歷臣的加入，為曼聯前場增加進攻瓣數。（Getty Images）

應如何使用艾歷臣？

曼聯陣中本身已有般奴費南迪斯，今夏加入基斯甸艾歷臣，兩個10號仔看似撞位，然而艾歷臣的傳球、死球處理和視野均具級數，二人同場作賽成為進攻雙核心，可為曼聯進攻瓣數和變化大大增加。

目前明顯尚在磨合期，而且在分工和定位方面略嫌不夠清晰。上季艾歷臣在賓福特已示範，他憑一己之力足可大大提升球隊實力，坦赫格必須好好想清楚，如何運用艾歷臣的長處和優點，將他融入體系之中。至於他能否發揮最大作用，則要視乎前線隊友配合——說的不是C朗拿度，也不是拉舒福特，而是安東尼馬迪爾。

馬迪爾在季前熱身賽盡顯功架。（Getty Images）

馬迪爾上陣場數或影響曼聯今季成敗

C朗拿度一方面去留未明，即使留隊，他的活力亦已不復全盛期。拉舒福特狀態依然低迷，屢失戎機，暫時維持上季觀察，難當大任。季前熱身賽中曼聯前線表現最亮眼一人，是安東尼馬迪爾，可惜他臨開咧受傷，錯過對白禮頓一戰。

馬迪爾在熱身賽展現良好狀態，他的走位聰明，射術、信心和狀態均已回復高水平，正是最適合與艾歷臣配合的前鋒球員。假如他今季健健康康，說不定會成為今季曼聯前線最重要一員。當然紅魔前線具潛力小將不少，就算馬迪爾受傷或狀態不足，艾歷卡、加拿祖等新星同可考慮。從對白禮頓一戰拉舒福特正選上陣毫無表現、C朗拿度後備入替球隊也不見有大改善，球隊是時候多用年輕人，一來起碼有青春活力，二來可培養未來重要戰力。

現在只是季初，一切尚是言之尚早，惟曼聯新帥坦赫格領軍首仗已落筆打三更，這個帥位向來不易坐穩，他必須盡快為球隊作出調校，取出一點成績來買時間。改革之路漫長，要有計劃，更要有耐性和時間，他可以等到那一天嗎？