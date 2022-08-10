轉會情報｜曼聯收球迷投訴放棄阿拿奧杜域　斟拉比奧特進展樂觀

曼聯終止收購外號「奧地利伊巴」的博洛尼亞射手阿拿奧杜域。



曼聯鋒線缺人，傳坦赫格希望羅致舊將阿拿奧杜域，但在球迷反對聲音下告吹。（Getty Images）

曼聯在英超首戰不敵白禮頓1：2後，傳出羅致阿拿奧杜域的消息，據報這是領隊坦赫格的意思，他跟33歲的阿拿奧杜域曾經在川迪合作。在對白禮頓的聯賽，曼聯鋒線缺人，在安東尼馬迪爾受傷及C朗拿度未足狀態下，坦赫格安排基斯甸艾歷臣踢偽9號。

阿拿奧杜域現效意甲的博洛尼亞。（Getty Images）

然而，英國《BBC》報道，曼聯不會收購阿拿奧杜域，一來博洛尼亞拒絕了800萬歐元的報價，要求曼聯提高開價，二來曼聯收到球迷的反對，指阿拿奧杜域曾涉種族歧視，與球會方針背道而馳。

阿拿奧杜域在歐國盃曾涉種族歧視，遭歐洲足協停賽。（Getty Images）

《The Athletic》報道，曼聯收到不少球迷投訴，不滿球會收購阿拿奧杜域。在上屆歐國盃，在奧地利對北馬其頓的比賽上，阿拿奧杜域被指控使用反阿爾巴尼亞人的說話，遭歐洲足協停賽一場。球迷紛紛發電郵，請曼聯考慮這一點，當中有位叫Michael Damevski的北馬其頓球迷更寫到，質疑這宗收購違反曼聯對種族歧視零容忍的方針。有曼聯職員回覆他，表示留意到他的憂慮。有球迷更加直接發電郵給行政總裁李察阿諾特，反對阿拿奧杜域加盟。

曼聯正與拉比奧特商討個人條款，未達成協議。（Getty Images）

放棄阿拿奧杜域後，曼聯專注法國中場拉比奧特的談判。在保羅普巴加盟後，祖雲達斯也想放走明年約滿的拉比奧特，據足球記者Fabrizio Romano透露，兩間球會同意1700萬歐元的基本轉會費，另加浮動條款；坦赫格已經跟拉比奧特直接傾電話，談話結果正面。如今，曼聯正跟拉比奧特的母親商討合約條款，雙方仍未達成協議。

有報道指，拉比奧特的母親嫌棄曼聯沒有歐聯資格。由於法甲的摩納哥也有意羅致拉比奧特，所以拉比奧特母親想待歐聯外圍賽後才作決定。在周二晚，摩納哥在外圍賽次回合以2：3不敵燕豪芬，總比數輸3：4出局，無緣歐聯正賽，說不定有利曼聯與拉比奧特的談判。