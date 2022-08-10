英超熱話︱曼聯隊長被揭比賽前已犯錯　球迷對比兩位前任：差太遠

曼聯在新帥坦赫格帶領下的首場英超賽事，以1：2慘吃白禮頓悶棍，隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）場上表現雖未有重大犯錯，卻被揭發在賽前大出洋相。



從網上流出的電視直播畫面可見，兩軍在出場前齊集在球員通道內，曼聯球員站在面向球場的右方，白禮頓則在左方。不過，根據曼聯傳統，主隊應靠左步出球場。

曼聯隊長哈利馬古尼又再出醜。（Getty Images）

身為隊長的馬古尼本身對此不以為意，幸排在他身後的守門員迪基亞發現問題，立即告知；馬古尼卻一臉疑惑，他想清楚後立即着對手交換位置，才避免出錯，但過程十分尷尬。

有指由於坦赫格入主後，將奧脫福原有的主客兩隊後備席對調，才令馬古尼一時忘記出場傳統。可是部份網民認為馬古尼只是「正常發揮」，有魔迷自嘲「看看我們的隊長，反映了球會的現況！」其他人留言道：「他已經做隊長兩年多了，卻仍然不知道。」

有網民更將兩名前曼聯隊長在球員通道的片段，跟馬古尼比較——先是2002年對曼城，前紅魔門將舒米高倒戈，當時曼聯隊長加利尼維利就拒絕跟對方握手。

而2004年作客狼隊，時任曼聯隊長堅尼在不理會球證及主隊下，獨自帶領曼聯球員步出球場，一貫的獨斷獨行，球迷認為馬古尼跟充滿霸氣的兩人差距太遠，或不適合擔任紅魔隊長。

Throwback to when Peter Schmeichel played against Man Utd for Man City and Gary Neville completely blanked him. 🤣



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