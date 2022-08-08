曼聯坦赫格玩火排陣讓半場　深層次問題還需時間解決｜01球評

曼聯為什麼會輸給白禮頓1：2？坦赫格帶領的曼聯在季前賽表現算對辦，但英超首戰對白禮頓即吞敗仗，曼聯上半場表現如上季般災難。坦赫格的排陣有點玩火，起用基斯甸艾歷臣打偽9號，費特難以承擔起轉守為攻的樞紐。曼聯換邊後表現有改善，最大原因並非C朗拿度後備入替，而是艾歷臣退到6號位。坦赫格上半場因排陣犯錯輸兩球，下半場改正盼力挽狂瀾，追到1：2完場。排錯陣是今場的問題，但更深層次的是，曼聯仍在適應新體系。



面對C朗離隊風波及求購迪莊無果，如今曼聯開「咧」首戰表現低迷輸波，領隊坦赫格面對「地獄」級難度的開局。（Getty Images）

曼聯在季前賽確立拉舒福特、馬迪爾及查頓辛祖的進攻三叉戟，但上周四傳出馬迪爾受傷的消息，打亂了坦赫格的部署，究竟他會用C朗還是艾蘭加？結果大出所料，竟然打無鋒陣，打偽9號的更是艾歷臣。無鋒陣在執行上難度甚高，連曼城的哥迪奧拿也不敢常用，但坦赫格竟在首場執教的英超用上無鋒陣，真的是大膽！

拉舒福特今場表現令人失望。（Getty Images）

坦赫格過去在阿積士有使用無鋒陣的經驗，他曾用杜辛泰迪治打偽9號。然而，曼聯不同他臂如使指的阿積士，英超的強度也非荷甲可比。曼聯球員經過個多月的訓練，也未熟悉他的戰術體系，傳控逼搶幼嫩，首場英超即提高難度用無鋒陣，真的想不明白。

艾歷臣上半場踢前鋒，下半場變防中。（Getty Images）

坦赫格賽後有解釋這個安排，一來沒有前鋒用，C朗踢不到90分鐘，二來拉舒福特踢左邊更好，保持他在季前賽的位置，三來艾歷臣多年前在阿積士都踢過前鋒。坦赫格指曼聯踢得差與無鋒陣無關，「我覺得組織時誤傳太多，與踢偽9號或者傳統中鋒都沒有關係。」看看大家是否接受這個解釋？

C朗今場先列後備。（Getty Images）

曼聯今場多個位置都出問題，另一個最嚴重的是防中。費特的角色十分重要，他要做防線前的屏障，又要從後場要波分波，更要帶波推進，身兼多職，如同核心。這個「陣眼」就是為法蘭基迪莊度身訂造，但迪莊不來，就要費特頂住，可惜這位巴西中場真的應付不來。至於費特的拍檔麥湯米尼更加表現慘不忍睹，他獲得更多自由度參與進攻，但作為一個中場球員，傳球成功率只得66.7%，完全不及格。

費特在中場踢得吃力。（Getty Images）

在下半場初段，C朗入替費特，曼聯形勢好轉。（Getty Images）

曼聯上半場的表現如同上季尾，遭白禮頓圍攻，進攻毫無板斧，一片混亂。在下半場，曼聯於52分鐘派C朗入替費特，場面上有改善，更大程度是因為艾歷臣。艾歷臣最擅長踢10號位，想不到為曼聯披甲的首場英超，踢了半場偽中鋒，再踢了半場防中。當C朗入替踢中鋒後，艾歷臣轉踢6號位，穩住中場，曼聯的轉守為攻及分波才有紋有路起來，但無法改變輸波的結局。比傳控逼搶，白禮頓確實在曼聯之上。

利辛度馬天尼斯正選披甲，夥拍馬古尼，面對韋碧克的衝擊。（Getty Images）

曼聯這兩季在高位防守中掙扎。20/21球季蘇斯克查帶領曼聯得聯賽亞軍，用的是低位防守，進攻有較大空間，掩蓋到哈利馬古尼、迪基亞的弱點，放大到般奴費南迪斯、拉舒福特、馬迪爾在傳球及速度上的特點。由上季起，曼聯似乎更改了方針，蘇斯克查改變戰術，將球隊推向高位，成績急轉直下，執包袱走人。

般奴費南迪斯也踢不出水準。（Getty Images）

曼聯堅持高位逼搶的路線，聘請蘭歷克為看守領隊，第一場成功了45分鐘後，球員難以執行，變成下半季擺爛告終。蘭歷克在慘負利物浦0：4後放言，曼聯需要簽10名球員，或者他已經看得出，曼聯這批球員踢慣了低位防守，或者根本是為低位防守而招募的，一時三刻轉踢不到高位逼搶，如果要快見效，必須大規模換血。

曼聯今夏聘請坦赫格，可見高位逼搶的大方向不變，但坦赫格與蘭歷克意見不同，令後者放棄顧問一職離開。坦赫格認為這班球員還有得救，不用大換血，只需要局部增兵，並要求季前提早開操，加強球員的體能去執行戰術。曼聯在季前賽高開低走，與提早開操有關，初期狀態普遍比對手佳，故能大炒利物浦，但之後對維拉及馬體會，對手狀態也開始上力，曼聯便踢得掙扎。今場所見，面對戰術成型了白禮頓，曼聯的逼搶傳控仍然幼嫩，球員未能適應，還需要時間。

白禮頓經樸達執教3季，球隊踢法漸上軌道，成績穩步上揚。（Getty Images）

這是對曼聯上下的重大考驗，建立體系需要時間及耐性，既然確立了要踢高位逼搶，就要執行到底，忍受陣痛；既然選擇相信了坦赫格，以現在陣容為基礎小修小補，就要給他足夠的支持。最擔憂的是到季中成績慘淡，曼聯炒了坦赫格，邀請另一風格的領隊來執教，又改變發展路線，繼續9年來的輪迴。