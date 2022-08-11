英超球會球衣贊助收入創紀錄　曼市雙雄佔榜首　一升班馬無着落

英超不止轉播收入冠全球，20支球會的球衣（只計胸口及袖口贊助）贊助總收入今季超越4.8億英鎊創新高。

不過球衣贊助收益「貧富懸殊」差距相當嚴重，單是曼聯和曼城兩支曼徹斯特球會加起來，已佔所有球隊在這方面收入超過四分一，其中一支升班馬至今尚沒有任何贊助，球衣胸口和袖口位置空空如也，與其他球隊形成強烈對比。



曼聯在球衣贊助收入再次冠絕英超。（Getty Images）

英超球會球衣贊助收入排行榜，頭六位不意外由Big 6球會雄霸。比較特別的是，這方面的長勝將軍曼聯，今季單計球衣胸口贊助收入，其實較同市宿敵曼城略少300萬英鎊，要加上袖口贊助收入，紅魔鬼才以6700萬英鎊，反超前曼城的6200萬英鎊。

單計曼市雙雄，已佔去20支球隊總收入近27％，其餘4支Big 6球會在這方面收入至少也達到5000萬英鎊，可是餘下14支英超球隊，沒有一隊達到2000萬英鎊。今季新升班的諾定咸森林，截至球季開鑼日仍未傾妥任何球衣胸口或袖口贊助。

英超20支球衣球衣胸口及袖口贊助收入排行：

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英超球衣商業贊助過往集中在最當眼的胸口位置方面，今季20支球隊胸口贊助總值達3.7億英鎊，當中上季冠軍曼城、亞軍利物浦的年收入均有5000萬英鎊，曼聯也達到4700萬英鎊。

近季袖口贊助金額亦水漲船高，曼聯與車路士的袖口贊助收入同樣達到2000萬英鎊，另外4支Big 6球隊袖口贊助均達1000萬英鎊以上，令袖口贊助總金額超過1億英鎊。然而餘下絕大多數球隊袖口贊助均在200萬英鎊以下，只有750萬英鎊的紐卡素和275萬英鎊的李斯特城是例外。